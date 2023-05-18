https://sputniknews.com.tr/20230518/lavrovdan-uluslararasi-iliskilerde-zitlasmadan-vazgecme-cagrisi-1071253892.html
Lavrov'dan uluslararası ilişkilerde zıtlaşmadan vazgeçme çağrısı
Lavrov'dan uluslararası ilişkilerde zıtlaşmadan vazgeçme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz olduğunu belirtti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T12:06+0300
2023-05-18T12:06+0300
2023-05-18T12:06+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
forum
konuşma
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ülkeleri Genç Diplomatları Forumu’nun açılışında video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz bir yol olduğunu ve dünya merkezlerinin karşı karşıya gelmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.“Rusya, tutarlı bir şekilde uluslararası ilişkilerin bir çatışma biçiminde gelişmesinin çıkmaz bir yol olduğu gerçeğine göre hareket ediyor” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Dünya merkezleri arasında anlamsız ve son derece tehlikeli zıtlaşmadan kaçınılması gerekiyor.”Rus diplomat, dünya toplumunun ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin güce dayalı değil, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve tüm devletlerin egemen eşitliği ilkesine dayanan, yasal düzenlemelerle yönetilmesini sağlamasının önemli olduğuna vurgu yaptı.
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rusya, sergey lavrov, forum, konuşma
rusya, sergey lavrov, forum, konuşma
Lavrov'dan uluslararası ilişkilerde zıtlaşmadan vazgeçme çağrısı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz olduğunu belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ülkeleri Genç Diplomatları Forumu’nun açılışında video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz bir yol olduğunu ve dünya merkezlerinin karşı karşıya gelmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.
“Rusya, tutarlı bir şekilde uluslararası ilişkilerin bir çatışma biçiminde gelişmesinin çıkmaz bir yol olduğu gerçeğine göre hareket ediyor” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünya merkezleri arasında anlamsız ve son derece tehlikeli zıtlaşmadan kaçınılması gerekiyor.”
Rus diplomat, dünya toplumunun ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin güce dayalı değil, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve tüm devletlerin egemen eşitliği ilkesine dayanan, yasal düzenlemelerle yönetilmesini sağlamasının önemli olduğuna vurgu yaptı.