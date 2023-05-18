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Lavrov'dan uluslararası ilişkilerde zıtlaşmadan vazgeçme çağrısı
Lavrov'dan uluslararası ilişkilerde zıtlaşmadan vazgeçme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz olduğunu belirtti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T12:06+0300
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dünya
rusya
sergey lavrov
forum
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ülkeleri Genç Diplomatları Forumu’nun açılışında video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz bir yol olduğunu ve dünya merkezlerinin karşı karşıya gelmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.“Rusya, tutarlı bir şekilde uluslararası ilişkilerin bir çatışma biçiminde gelişmesinin çıkmaz bir yol olduğu gerçeğine göre hareket ediyor” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Dünya merkezleri arasında anlamsız ve son derece tehlikeli zıtlaşmadan kaçınılması gerekiyor.”Rus diplomat, dünya toplumunun ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin güce dayalı değil, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve tüm devletlerin egemen eşitliği ilkesine dayanan, yasal düzenlemelerle yönetilmesini sağlamasının önemli olduğuna vurgu yaptı.
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rusya, sergey lavrov, forum, konuşma

Lavrov'dan uluslararası ilişkilerde zıtlaşmadan vazgeçme çağrısı

12:06 18.05.2023
© Sputnik / Зафар Халилов / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz olduğunu belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ülkeleri Genç Diplomatları Forumu’nun açılışında video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz bir yol olduğunu ve dünya merkezlerinin karşı karşıya gelmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.
“Rusya, tutarlı bir şekilde uluslararası ilişkilerin bir çatışma biçiminde gelişmesinin çıkmaz bir yol olduğu gerçeğine göre hareket ediyor” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünya merkezleri arasında anlamsız ve son derece tehlikeli zıtlaşmadan kaçınılması gerekiyor.”
Rus diplomat, dünya toplumunun ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin güce dayalı değil, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve tüm devletlerin egemen eşitliği ilkesine dayanan, yasal düzenlemelerle yönetilmesini sağlamasının önemli olduğuna vurgu yaptı.
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