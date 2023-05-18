https://sputniknews.com.tr/20230518/lavrovdan-uluslararasi-iliskilerde-zitlasmadan-vazgecme-cagrisi-1071253892.html

Lavrov'dan uluslararası ilişkilerde zıtlaşmadan vazgeçme çağrısı

Lavrov'dan uluslararası ilişkilerde zıtlaşmadan vazgeçme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz olduğunu belirtti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T12:06+0300

2023-05-18T12:06+0300

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dünya

rusya

sergey lavrov

forum

konuşma

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Ülkeleri Genç Diplomatları Forumu’nun açılışında video konferans yoluyla katılımcılara hitap eden Lavrov, zıtlaşmanın uluslararası ilişkilerin gelişmesinde çıkmaz bir yol olduğunu ve dünya merkezlerinin karşı karşıya gelmesinden kaçınılması gerektiğini ifade etti.“Rusya, tutarlı bir şekilde uluslararası ilişkilerin bir çatışma biçiminde gelişmesinin çıkmaz bir yol olduğu gerçeğine göre hareket ediyor” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Dünya merkezleri arasında anlamsız ve son derece tehlikeli zıtlaşmadan kaçınılması gerekiyor.”Rus diplomat, dünya toplumunun ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin güce dayalı değil, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve tüm devletlerin egemen eşitliği ilkesine dayanan, yasal düzenlemelerle yönetilmesini sağlamasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

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