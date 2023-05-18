https://sputniknews.com.tr/20230518/lavrov-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-turk-ic-siyasetindeki-sureclerle-baglantili-degil-1071259656.html

Lavrov: Tahıl anlaşmasının uzatılması Türk iç siyasetindeki süreçlerle bağlantılı değil

Lavrov: Tahıl anlaşmasının uzatılması Türk iç siyasetindeki süreçlerle bağlantılı değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tahıl anlaşmasının uzatılmasının Türkiye'de iç siyasette yaşanan süreçlerle hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T13:39+0300

2023-05-18T13:39+0300

2023-05-18T13:58+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

türkiye

tahıl sevkiyatı

rusya

ukrayna

recep tayyip erdoğan

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Moskova'da Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Lavrov tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasının Türkiye'nin iç siyasetindeki süreçlerle hiçbir şekilde bağlantısı bulunmadığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, "En başında beri anlaşma, Türkiye veya herhangi başka bir ülkeyle bağlantılı olmadı. Anlaşma, beyan edilen hedefle alakalıydı. Bu da gıda güvenliğinin, en başta en yoksul ülkelerin çıkarlarının sağlanmasıdır" dedi.'Önümüzdeki 2 ay anlaşmanın geleceği açısından belirleyici olacak'Mevcut tüm koşulları, Rusya'nın ortaklarının başvurularını dikkate alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı, anlaşmayı 2 ay daha uzatma inisiyatifini desteklediklerini anlatan Lavrov, önümüzdeki 2 ayın anlaşmanın geleceği açısından belirleyici olacağını vurguladı.

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sergey lavrov, türkiye, tahıl sevkiyatı, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan