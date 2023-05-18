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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/lavrov-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-turk-ic-siyasetindeki-sureclerle-baglantili-degil-1071259656.html
Lavrov: Tahıl anlaşmasının uzatılması Türk iç siyasetindeki süreçlerle bağlantılı değil
Lavrov: Tahıl anlaşmasının uzatılması Türk iç siyasetindeki süreçlerle bağlantılı değil
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tahıl anlaşmasının uzatılmasının Türkiye'de iç siyasette yaşanan süreçlerle hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T13:39+0300
2023-05-18T13:58+0300
sergey lavrov
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türkiye
tahıl sevkiyatı
rusya
ukrayna
recep tayyip erdoğan
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Moskova'da Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Lavrov tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasının Türkiye'nin iç siyasetindeki süreçlerle hiçbir şekilde bağlantısı bulunmadığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, "En başında beri anlaşma, Türkiye veya herhangi başka bir ülkeyle bağlantılı olmadı. Anlaşma, beyan edilen hedefle alakalıydı. Bu da gıda güvenliğinin, en başta en yoksul ülkelerin çıkarlarının sağlanmasıdır" dedi.'Önümüzdeki 2 ay anlaşmanın geleceği açısından belirleyici olacak'Mevcut tüm koşulları, Rusya'nın ortaklarının başvurularını dikkate alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı, anlaşmayı 2 ay daha uzatma inisiyatifini desteklediklerini anlatan Lavrov, önümüzdeki 2 ayın anlaşmanın geleceği açısından belirleyici olacağını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/erdogan-28-mayista-demokrasi-solenini-taclandiracagiz-1071225345.html
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sergey lavrov, türkiye, tahıl sevkiyatı, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan
sergey lavrov, türkiye, tahıl sevkiyatı, rusya, ukrayna, recep tayyip erdoğan

Lavrov: Tahıl anlaşmasının uzatılması Türk iç siyasetindeki süreçlerle bağlantılı değil

13:39 18.05.2023 (güncellendi: 13:58 18.05.2023)
© Sputnik / Александр Вильф / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tahıl anlaşmasının uzatılmasının Türkiye'de iç siyasette yaşanan süreçlerle hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını vurguladı.
Moskova'da Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov tahıl anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasının Türkiye'nin iç siyasetindeki süreçlerle hiçbir şekilde bağlantısı bulunmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı, "En başında beri anlaşma, Türkiye veya herhangi başka bir ülkeyle bağlantılı olmadı. Anlaşma, beyan edilen hedefle alakalıydı. Bu da gıda güvenliğinin, en başta en yoksul ülkelerin çıkarlarının sağlanmasıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
POLİTİKA
Erdoğan duyurdu: Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
Dün, 16:41

'Önümüzdeki 2 ay anlaşmanın geleceği açısından belirleyici olacak'

Mevcut tüm koşulları, Rusya'nın ortaklarının başvurularını dikkate alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı, anlaşmayı 2 ay daha uzatma inisiyatifini desteklediklerini anlatan Lavrov, önümüzdeki 2 ayın anlaşmanın geleceği açısından belirleyici olacağını vurguladı.
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