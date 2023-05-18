https://sputniknews.com.tr/20230518/kultur-ve-turizm-bakanligina-bagli-muzeler-bugun-ucretsiz-1071245440.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler bugün ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler bugün ücretsiz

18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası olarak kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri bu kapsamda bugün ücretsiz olacak. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T07:20+0300

2023-05-18T07:20+0300

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türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

müze

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Sanatsever ve tarih tutkunlarının beklediği gün geldi. Uluslararası Müzeler haftasında müzelerde özel etkinlikler yapılacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki 212 müze, 144 ören yeri ücret ödemeden ziyaret edilebilecek. Ziyaret edilebilecek yerler arasında Çanakkale Troya Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Galata Kulesi de bulunuyor. Ücretsiz ziyaretlerle, müzelere ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl müze ve ören yerleri 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildi.

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kültür ve turizm bakanlığı, müze