https://sputniknews.com.tr/20230518/kultur-ve-turizm-bakanligina-bagli-muzeler-bugun-ucretsiz-1071245440.html
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler bugün ücretsiz
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler bugün ücretsiz
18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası olarak kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri bu kapsamda bugün ücretsiz olacak. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T07:20+0300
2023-05-18T07:20+0300
2023-05-18T07:20+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
müze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0e/1063407574_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_12490b85edad2389191c738622116a99.jpg
Sanatsever ve tarih tutkunlarının beklediği gün geldi. Uluslararası Müzeler haftasında müzelerde özel etkinlikler yapılacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki 212 müze, 144 ören yeri ücret ödemeden ziyaret edilebilecek. Ziyaret edilebilecek yerler arasında Çanakkale Troya Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Galata Kulesi de bulunuyor. Ücretsiz ziyaretlerle, müzelere ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl müze ve ören yerleri 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0e/1063407574_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_283fd7b1625d76e7c48b385dc796e95b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kültür ve turizm bakanlığı, müze
kültür ve turizm bakanlığı, müze
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler bugün ücretsiz
Abone ol
18-24 Mayıs Uluslararası Müzeler Haftası olarak kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri bu kapsamda bugün ücretsiz olacak.
Sanatsever ve tarih tutkunlarının beklediği gün geldi. Uluslararası Müzeler haftasında müzelerde özel etkinlikler yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki 212 müze, 144 ören yeri ücret ödemeden ziyaret edilebilecek.
Ziyaret edilebilecek yerler arasında Çanakkale Troya Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Galata Kulesi de bulunuyor.
Ücretsiz ziyaretlerle, müzelere ilgiyi artırmak ve sosyal hayatın içine taşımak amaçlanıyor.
Geçtiğimiz yıl müze ve ören yerleri 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildi.