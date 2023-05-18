https://sputniknews.com.tr/20230518/kirimda-tahil-yuklu-bes-vagon-raydan-cikti-1071246674.html

Kırım’da tahıl yüklü beş vagon raydan çıktı

Kırım’da tahıl yüklü beş vagon raydan çıktı

Kırım’ın Simferopol kentinin yakınlarında tahıl yüklü beş vagon raydan çıktı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T10:08+0300

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tahıl

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Acil servislerde bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere Simferopol kentinin yakınlarında tahıl yüklü beş vagon raydan çıktı. Yetkili, “Olay sabah 7.45'te (TSİ ile aynı) meydana geldi. Poçtovoye ve Çistenkoye istasyonları arasındaki demiryolu kısmında tahıl yüklü beş vagon raydan çıktı, nedenler araştırılıyor” açıklamasında bulundu. Kırım Demiryolları’ndan yapılan açıklamada ise olayın ‘yabancı kişilerin demiryolu taşımacılığı çalışmasına müdahalesi’ nedeniyle meydana geldiği, olay yerine imdat trenlerinin gönderildiği belirtildi. Olay sonucunda yaralanan olmadığı ve çevreye zarar tehlikesi bulunmadığı bilgisini veren Kırım lideri Sergey Aksenov, Simferopol-Sivastopol arasındaki elektrikli tren trafiğinin durdurulduğunu, yolcuların kentlere otobüslerle ulaştırılacağını ifade etti. Olayı bizzat kontrol ettiğine dikkat çeken Aksenov, olay yerinde yardımcısı İgor Mihayliçenko’nun ve ilgili kurumların çalışma yaptıklarını dile getirdi.

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