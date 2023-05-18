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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/kilicdaroglu-tek-bir-oyun-dahi-hakkini-yedirmeyecegiz-1071256745.html
Kılıçdaroğlu: Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura 10 gün kala partisini genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu 28... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T13:09+0300
2023-05-18T13:11+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ikinci tur
sandık
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk tur seçimlerin ardından ilk defa kameralar karışışına çıktı. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu 28 Mayıs için sandık başlarında daha fazla müşahide ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘Sıfırdan bir seçim başlıyor’ ‘Tüm tutanaklar elimizde’ ‘Erdoğan ülkenin sınırlarına sahip çıkmadın’
https://sputniknews.com.tr/20230518/disisleri-bakani-cavusoglu-memurlara-il-ve-ilce-bazinda-kira-katkisi-verecegiz-1071254394.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ikinci tur, sandık
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ikinci tur, sandık

Kılıçdaroğlu: Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz

13:09 18.05.2023 (güncellendi: 13:11 18.05.2023)
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Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura 10 gün kala partisini genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs’ta sandık başında 5 müşahit olması çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk tur seçimlerin ardından ilk defa kameralar karışışına çıktı.
Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu 28 Mayıs için sandık başlarında daha fazla müşahide ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘Sıfırdan bir seçim başlıyor’

“28 Mayıs günü devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. İki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Başta ilk turda bize inanan bizi destekleyen tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Daha önce de belirttiğim gibi ilk turda sandıktan memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan’ın küstahlığına dur dedik. İktidar partisinin oyları eridi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havasında geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan’ın iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Sonuçta milletimiz ilk turda yetkiyi iktidar vermeyerek bu sistem ve zihniyetten memnuniyetsizliğini açık şekilde ortaya koydu. Milletimiz bize de çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandıkta tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan’a gitti. Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Bu 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz.”

‘Tüm tutanaklar elimizde’

"Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK’ya gerekli tüm itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. 28 Mayıs’ta seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil beş müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, sandık görevlisine de müşahide ihtiyacımız var. ‘Ben terör örgütleri ile masaya asla oturmam’ Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan. Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar, gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Ülkem için çalışacağım. Erdoğan sen değil misin FETÖ’yü besleyip büyüten, ne olursun, yalvarıyorum, geri dön diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım. "

‘Erdoğan ülkenin sınırlarına sahip çıkmadın’

"Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum, iktidara gelir gelmez bu baronların tamamının kökünü kazıyacağım. Ve bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş’in hesabını soracağım. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Söz verdim milletime, burunlarından fitil fitil getireceğim."
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