https://sputniknews.com.tr/20230518/kalindan-belcikali-bakan-demire-tepki-en-guzel-cevabi-yurtdisindaki-vatandaslarimiz-verecektir-1071280927.html

Kalın'dan Belçikalı Bakan Demir'e tepki: En güzel cevabı yurtdışındaki vatandaşlarımız verecektir

Kalın'dan Belçikalı Bakan Demir'e tepki: En güzel cevabı yurtdışındaki vatandaşlarımız verecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Çifte vatandaşlık kaldırılsın' diyen Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki göstererek, "Buna en güzel cevabı yurtdışında... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T23:13+0300

2023-05-18T23:13+0300

2023-05-18T23:31+0300

2023 türkiye seçimleri

zuhal demir

belçika

recep tayyip erdoğan

ibrahim kalın

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurtdışındaki yaşayan Türk vatandaşları hakkında söylediklerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:Demir'den 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' çağrısıBelçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" demişti.Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.

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zuhal demir, belçika, recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın