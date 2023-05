Kalın'dan Belçikalı Bakan Demir'e tepki: En güzel cevabı yurtdışındaki vatandaşlarımız verecektir

Erdogan is veel populairder in Vlaanderen dan in Turkije. 72% stemde op hem. De Europese Turken zijn een vorm van electorale doping. De enige manier om de indoctrinatie van Turken in VL te stoppen, is het onmogelijk maken om voor Erdogan te stemmen. #deafspraak pic.twitter.com/lUMIh2HeCT