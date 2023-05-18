https://sputniknews.com.tr/20230518/kalindan-belcikali-bakan-demire-tepki-en-guzel-cevabi-yurtdisindaki-vatandaslarimiz-verecektir-1071280927.html
Kalın'dan Belçikalı Bakan Demir'e tepki: En güzel cevabı yurtdışındaki vatandaşlarımız verecektir
Kalın'dan Belçikalı Bakan Demir'e tepki: En güzel cevabı yurtdışındaki vatandaşlarımız verecektir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Çifte vatandaşlık kaldırılsın' diyen Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki göstererek, "Buna en güzel cevabı yurtdışında... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T23:13+0300
2023-05-18T23:13+0300
2023-05-18T23:31+0300
2023 türkiye seçimleri
zuhal demir
belçika
recep tayyip erdoğan
ibrahim kalın
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurtdışındaki yaşayan Türk vatandaşları hakkında söylediklerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:Demir'den 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' çağrısıBelçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" demişti.Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.
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zuhal demir, belçika, recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın
Kalın'dan Belçikalı Bakan Demir'e tepki: En güzel cevabı yurtdışındaki vatandaşlarımız verecektir
23:13 18.05.2023 (güncellendi: 23:31 18.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Çifte vatandaşlık kaldırılsın' diyen Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki göstererek, "Buna en güzel cevabı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız verecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurtdışındaki yaşayan Türk vatandaşları hakkında söylediklerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı'mıza oy verdiği için yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler. Bunu bir AB ülkesinde bakan olmuş bir kişi söylüyor. Takdiri size bırakıyorum. Buna en güzel cevabı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız verecektir."
Demir'den 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' çağrısı
Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" demişti.
Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.