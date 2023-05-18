https://sputniknews.com.tr/20230518/jeotermal-enerji-ureticileri-dernegi-jeotermal-enerjideki-artis-hizini-sonrasinda-devam-ettiremedik-1071276761.html

Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği: Jeotermal enerjideki artış hızını sonrasında devam ettiremedik

Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği: Jeotermal enerjideki artış hızını sonrasında devam ettiremedik

Jeotermal enerji kaynaklarının günün 24 saati elektrik ürettiğine dikkat çeken Kubilay Çevik, yapılacak yatırımlar ile yakın gelecekte Türkiye’nin 5 bin... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T21:32+0300

2023-05-18T21:32+0300

2023-05-18T21:32+0300

radyo

seyir hali

jeotermal enerji

jeotermal enerji santrali

enerji

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605643_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c2c741bc28430fe33306f54e2e0ba53f.jpg

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının konuğu Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Çevik, 2008’li yıllardan itibaren Türkiye’deki jeotermal enerji kaynaklarındaki benzersiz gelişimi anlatarak sonrasında bunun devam ettirilemediğini şöyle açıkladı:‘Tertemiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen ‘zararlı’ algısı ortaya çıkarıldı’Kamuoyunda jeotermal enerji kaynakları için yanlış bir algı oluştuğunu belirten Kubilay Çevik, oluşan bazı hataların sebebini gerekli regülasyonlar yapılmadığına bağlayarak şunları söyledi:‘Jeotermal sürdürülebilir tek yenilenebilir enerji kaynağıdır’Jeotermal enerji kaynaklarının sürdürülebilir olduğuna dikkat çeken Çevik, cümlelerini şöyle sürdürdü:Jeotermal enerji üretimindeki kapasitenin yakın gelecekte artırılabileceğini söyleyen Kubilay Çevik, cümlelerini, “Keşfedilmiş elektrik üretimine dönüştürebileceğimiz 5 bin megavatlık bir kapasitemiz var. Bunu önümüzdeki 5-10 yıl içinde gerçekleştirebiliriz” ifadeleri ile tamamladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, jeotermal enerji, jeotermal enerji santrali, enerji, elektrik