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https://sputniknews.com.tr/20230518/jeotermal-enerji-ureticileri-dernegi-jeotermal-enerjideki-artis-hizini-sonrasinda-devam-ettiremedik-1071276761.html
Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği: Jeotermal enerjideki artış hızını sonrasında devam ettiremedik
Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği: Jeotermal enerjideki artış hızını sonrasında devam ettiremedik
Jeotermal enerji kaynaklarının günün 24 saati elektrik ürettiğine dikkat çeken Kubilay Çevik, yapılacak yatırımlar ile yakın gelecekte Türkiye’nin 5 bin... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T21:32+0300
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jeotermal enerji
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Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının konuğu Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Çevik, 2008’li yıllardan itibaren Türkiye’deki jeotermal enerji kaynaklarındaki benzersiz gelişimi anlatarak sonrasında bunun devam ettirilemediğini şöyle açıkladı:‘Tertemiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen ‘zararlı’ algısı ortaya çıkarıldı’Kamuoyunda jeotermal enerji kaynakları için yanlış bir algı oluştuğunu belirten Kubilay Çevik, oluşan bazı hataların sebebini gerekli regülasyonlar yapılmadığına bağlayarak şunları söyledi:‘Jeotermal sürdürülebilir tek yenilenebilir enerji kaynağıdır’Jeotermal enerji kaynaklarının sürdürülebilir olduğuna dikkat çeken Çevik, cümlelerini şöyle sürdürdü:Jeotermal enerji üretimindeki kapasitenin yakın gelecekte artırılabileceğini söyleyen Kubilay Çevik, cümlelerini, “Keşfedilmiş elektrik üretimine dönüştürebileceğimiz 5 bin megavatlık bir kapasitemiz var. Bunu önümüzdeki 5-10 yıl içinde gerçekleştirebiliriz” ifadeleri ile tamamladı.
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radyo, jeotermal enerji, jeotermal enerji santrali, enerji, elektrik
radyo, jeotermal enerji, jeotermal enerji santrali, enerji, elektrik

Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği: Jeotermal enerjideki artış hızını sonrasında devam ettiremedik

21:32 18.05.2023
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Ali Çağatay ile Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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Ali Çağatay
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Jeotermal enerji kaynaklarının günün 24 saati elektrik ürettiğine dikkat çeken Kubilay Çevik, yapılacak yatırımlar ile yakın gelecekte Türkiye’nin 5 bin megavat civarında elektrik üretebileceğini söyledi. Çevik ayrıca jeotermalin tertemiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen kamuoyunda yanlış bir algıya sahip olduğunu iddia etti.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının konuğu Jeotermal Enerji Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Çevik, 2008’li yıllardan itibaren Türkiye’deki jeotermal enerji kaynaklarındaki benzersiz gelişimi anlatarak sonrasında bunun devam ettirilemediğini şöyle açıkladı:
“2000’li yılların başında ülkemizde jeotermalden kaynaklı elektrik üretimi megavat civarlarındaydı ve bu sayı son derece düşüktü. 2008 yılında getirilen bir teşvikle özel firmaların ilgisi bu alana çekildi ve çok başarılı sonuçlar alındı. 2020-2021 yıllarına geldiğimizde Türkiye’nin jeotermal enerji kaynaklarından ürettiği enerji miktarı 1700 megavatlara ulaşıldı. Böyle bir artış Türkiye’nin hiçbir yatırım alanında gerçekleşmemiştir. Ancak daha sonrasında bunu devam ettiremedik.”

‘Tertemiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen ‘zararlı’ algısı ortaya çıkarıldı’

Kamuoyunda jeotermal enerji kaynakları için yanlış bir algı oluştuğunu belirten Kubilay Çevik, oluşan bazı hataların sebebini gerekli regülasyonlar yapılmadığına bağlayarak şunları söyledi:
“Maalesef özel sektör, kamu, yerel halk ve belediyeler kendi hallerine bırakıldılar. Herhangi bir regülasyon olmadan sahalar ruhsatlandırıldı. Özel firmalar da yatırımlarının karşılığını almak için kendi tarzlarında yatırımlar yapmaya devam ederek yerel halka zarar verdiler. Jeotermal tertemiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen kamuoyunda zararlı bir kaynak algısı ortaya çıkarıldı. Buradaki zararlar firmaların iş yapış şeklindeki tecrübesiz ve bilinçsizliklerinden kaynaklı zararlardı. Biz dernek olarak bunları halka anlatmaya çalıştık.”

‘Jeotermal sürdürülebilir tek yenilenebilir enerji kaynağıdır’

Jeotermal enerji kaynaklarının sürdürülebilir olduğuna dikkat çeken Çevik, cümlelerini şöyle sürdürdü:
“Geldiğimiz noktada Türkiye’de üretilen bin 700 megavat elektrik üretimi total elektrik kurulu gücünün yüzde 1.7’sine karşılık geliyor ancak yılsonunda üretilmiş olan elektriğin yüzde 3.7’sine karşılık geliyor. Bunun nedeni, jeotermal senenin 360 günü 24 saat kesintisiz olarak elektrik üreten yenilenebilir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji sürdürülebilir bir kaynak olması sebebiyle diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından farklı bir noktadır.”
Jeotermal enerji üretimindeki kapasitenin yakın gelecekte artırılabileceğini söyleyen Kubilay Çevik, cümlelerini, “Keşfedilmiş elektrik üretimine dönüştürebileceğimiz 5 bin megavatlık bir kapasitemiz var. Bunu önümüzdeki 5-10 yıl içinde gerçekleştirebiliriz” ifadeleri ile tamamladı.
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