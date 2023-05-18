https://sputniknews.com.tr/20230518/iyi-partili-erozandan-delik-ayakkabi-ve-mavisle-vekil-vedasi-1071247293.html
İYİ Partili Erozan'dan delik ayakkabı ve ‘Maviş’le vekil vedası
İYİ Partili Erozan'dan delik ayakkabı ve ‘Maviş’le vekil vedası
TBMM 27’nci yasama döneminde Bursa’dan milletvekilliği yapan Erozan 28’inci dönem için milletvekili adayı gösterilmedi. Erozan sosyal medya hesabından... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T10:19+0300
2023-05-18T10:19+0300
2023-05-18T10:20+0300
2023 türkiye seçimleri
milletvekili
iyi parti
ahmet kamil erozan
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Erozan, TBMM 27’nci yasama döneminde Bursa’dan milletvekilliği yaptı. Hürriyet gazetesinden umut Erdem'in haberine göre; Dışişleri Bakanlığı’nda 43 yıl çalışan ve dört ayrı büyükelçilik görevini üstlenen Erozan, partinin Uluslararası Politikalar Başkanı. Genel Başkan Akşener’in iktidar olunması durumunda farklı pozisyonlarda değerlendirmeyi düşündüğü Erozan, 28’inci dönem için milletvekili adayı gösterilmedi.Altı delinmiş ve yıpranmış ayakkabıları ile “Maviş” dediği küçük otomobilinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Erozan, “Maviş’le direksiyon salladığım 250 bin kilometre, koltuk değil eskittiğim pençeli ayakkabılar ve hakkını verdiğine inandığım bir görev görüyorum. Üç aylık olarak aldığım maaşımın hakkım olmayan iki aylık bölümünü de devlete iade ettim” dedi. Erozan’ın mesajına çalışma arkadaşlarından karşılık geldi. İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, “Kıymetli abim, sizinle çalışmaktan onur ve şeref duyuyorum” yanıtını verdi.İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Çakıcı da “Çok iyi yerlerde olmayı hak ediyorsunuz” dedi.
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milletvekili, iyi parti, ahmet kamil erozan
milletvekili, iyi parti, ahmet kamil erozan
İYİ Partili Erozan'dan delik ayakkabı ve ‘Maviş’le vekil vedası
10:19 18.05.2023 (güncellendi: 10:20 18.05.2023) Abone ol
TBMM 27’nci yasama döneminde Bursa’dan milletvekilliği yapan Erozan 28’inci dönem için milletvekili adayı gösterilmedi. Erozan sosyal medya hesabından ayakkabısının fotoğrafını paylaştı ve "Hakkını verdiğine inandığım bir görev görüyorum" dedi.
Erozan, TBMM 27’nci yasama döneminde Bursa’dan milletvekilliği yaptı. Hürriyet gazetesinden umut Erdem'in haberine göre; Dışişleri Bakanlığı’nda 43 yıl çalışan ve dört ayrı büyükelçilik görevini üstlenen Erozan, partinin Uluslararası Politikalar Başkanı. Genel Başkan Akşener’in iktidar olunması durumunda farklı pozisyonlarda değerlendirmeyi düşündüğü Erozan, 28’inci dönem için milletvekili adayı gösterilmedi.
Altı delinmiş ve yıpranmış ayakkabıları ile “Maviş” dediği küçük otomobilinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Erozan, “Maviş’le direksiyon salladığım 250 bin kilometre, koltuk değil eskittiğim pençeli ayakkabılar ve hakkını verdiğine inandığım bir görev görüyorum. Üç aylık olarak aldığım maaşımın hakkım olmayan iki aylık bölümünü de devlete iade ettim” dedi. Erozan’ın mesajına çalışma arkadaşlarından karşılık geldi. İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, “Kıymetli abim, sizinle çalışmaktan onur ve şeref duyuyorum” yanıtını verdi.
İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Çakıcı da “Çok iyi yerlerde olmayı hak ediyorsunuz” dedi.