https://sputniknews.com.tr/20230518/italyan-enerji-altyapi-sirketi-saipem-sakarya-gaz-sahasinda-boru-hatti-insa-edecek-1071258936.html

İtalyan enerji altyapı şirketi Saipem, Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edecek

İtalyan enerji altyapı şirketi Saipem, Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edecek

İtalyan petrol ve doğal gaz altyapı hizmeti şirketi Saipem'in, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edeceği bildirildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T13:28+0300

2023-05-18T13:28+0300

2023-05-18T13:28+0300

türkiye

italya

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

anlaşma

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saipem ile TPAO'nun denizlerde arama ve çıkarma faaliyetlerini yürüten iştiraki TP-OTC arasında Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci faz geliştirme işlemleri çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşa ve kurulum sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Saipem, Karadeniz'de denizin 2 bin 200 metre altına 175 kilometre uzunluğunda 16 inç çapında boru hattı inşa edecek.Proje 2024'ün yaz aylarında başlayacak.

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Sputnik Türkiye

italya, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), anlaşma