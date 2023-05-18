https://sputniknews.com.tr/20230518/italyan-enerji-altyapi-sirketi-saipem-sakarya-gaz-sahasinda-boru-hatti-insa-edecek-1071258936.html
İtalyan enerji altyapı şirketi Saipem, Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edecek
İtalyan enerji altyapı şirketi Saipem, Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edecek
İtalyan petrol ve doğal gaz altyapı hizmeti şirketi Saipem'in, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edeceği bildirildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T13:28+0300
2023-05-18T13:28+0300
2023-05-18T13:28+0300
türkiye
italya
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
anlaşma
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saipem ile TPAO'nun denizlerde arama ve çıkarma faaliyetlerini yürüten iştiraki TP-OTC arasında Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci faz geliştirme işlemleri çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşa ve kurulum sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında Saipem, Karadeniz'de denizin 2 bin 200 metre altına 175 kilometre uzunluğunda 16 inç çapında boru hattı inşa edecek.Proje 2024'ün yaz aylarında başlayacak.
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italya
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), anlaşma
italya, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), anlaşma
İtalyan enerji altyapı şirketi Saipem, Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edecek
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İtalyan petrol ve doğal gaz altyapı hizmeti şirketi Saipem'in, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edeceği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saipem ile TPAO'nun denizlerde arama ve çıkarma faaliyetlerini yürüten iştiraki TP-OTC arasında Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci faz geliştirme işlemleri çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşa ve kurulum sözleşmesi imzalandı.
Sözleşme kapsamında Saipem, Karadeniz'de denizin 2 bin 200 metre altına 175 kilometre uzunluğunda 16 inç çapında boru hattı inşa edecek.
Proje 2024'ün yaz aylarında başlayacak.