Girit Adası açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
22:12 18.05.2023 (güncellendi: 22:20 18.05.2023)
© AASismograf - deprem - AFAD
© AA
Ayrıntılar geliyor
Kandilli Rasathanesi saat 21:58'de Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Depremin Muğla ve çevresinde de hissedildiği belirtildi.
AFAD, Ege Denizi'nin Girit Adası'nda saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2023
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Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [292.86 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-18
Saat:21:58:52 TSİ
Enlem:35.103 N
Boylam:24.859 E
Derinlik:9.07 km
Detay:https://t.co/UMb544Dy13@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre Girit Adası açıklarında saat 21:58'de, 5.7 kilometre derinlikte 5.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 18, 2023
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/U5iIwzdTAb
18.05.2023, 21:58:51 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 5.7 km#Kandilli