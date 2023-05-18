https://sputniknews.com.tr/20230518/epsteinin-seks-agini-finanse-etmekle-suclanan-deutsche-bank-75-milyon-dolar-odemeyi-kabul-etti-1071275312.html
'Epstein'ın seks ağını finanse etmekle' suçlanan Deutsche Bank, 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti
'Epstein'ın seks ağını finanse etmekle' suçlanan Deutsche Bank, 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Almanya'nın en büyük bankası, Jeffrey Epstein'ı reşit olmayan kızların istismar edildiği seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağını ilerletmek için kullandığını... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T21:49+0300
2023-05-18T21:49+0300
2023-05-18T22:12+0300
dünya
deutsche bank
jeffrey epstein
tazminat
anlaşma
cinsel istismar
reşit olmayan
kız
pazarlama
ağ
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Çok sayıda reşit olmayan kızı ortaklarıyla birlikte cinsel olarak istismar ettikten sonra edindiği seçkin zengin çevreye satan, bu yüzden 2008'de sadece 13 ay hapis yatan, Temmuz 2019'da yeniden yakalanan, ama Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder finansçı Jeffrey Epstein'la birlikte dosyalananlara, Batı'daki bankacılık krizinin zayıf halkası da eklendi. Deutsche Bank, cinsel sömürü amaçlı insan kaçakçılığı için Epstein'ın grubuna yardım ettiği suçlamasıyla hakkında açılan toplu davada mağdurlara 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti.Haberlere göre kimliği anonim (Jane Doe) tutulan bir kadının diğer kurbanların da adına 2022'de New York'ta Epstein'a karşı açtığı toplu davada, Deutsche Bank'ın seks ağı yöneten finansçıyla 5 yıldan uzun süren iş ilişkileri mercek altına alındı. Almanya'nın en büyük bankasının, 'Epstein'ın bankanın parasını kullanarak seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağını ilerletme faaliyetleri yürüttüğünden haberdar olduğu' iddia edildi.'Banka çok sayıda genç kadına şüpheli ödemeleri görmezden geldi'Jane Doe, '2003-18 yılları arasında Epstein'ın cinsel istismarına uğradığını ve arkadaşlarına pazarlandığını, seks eylemlerine karşılık nakit parayla ödeme yapıldığını, ama Deutsche Bank'ın çok sayıda genç kadına yapılan şüpheli ödemeleri görmezden geldiğini' söyledi. 'Epstein'ın seks ticaretinden bilerek çıkar sağladı'Davada, bankanın, 'Epstein'ın seks ticaretinden bilerek çıkar sağladığı ve üzerinden milyonlarca dolar kazanmak için yasaya uymak yerine kârı seçtiği' ileri sürüldü.'Bir bankanın seks ağı suçlamaları için ödediği en büyük tazminat'Mağdur kadınları temsil eden hukuk firmalarından biri olan Edwards Pottinger'e göre bu, 'ABD tarihinde bir banka ile varılan cinsel istismar pazarlama ağıyla ilgili en büyük tazminat anlaşması'. Firmanın açıklamasında "Anlaşma, Jeffrey Epstein'ın elinden kurtulan onlarca kişinin, onun seks pazarlama operasyonunu kolaylaştıran tüm kişi ve kuruluşların sonunda sorumlu tutulacağını bilmesini sağlayarak nihayet sistemimize inançlarını geri kazanmalarına imkan verecek" denildi. 'Epstein güçlü kişi ve kurumlarca korundu'Davacıları temsil eden bir diğer hukuk firması Boies Schiller Flexner, anlaşmayı, 'mağdurların hakları için önemli bir adım' olarak niteledi. Firmanın başkanı David Boies'nin açıklamasında şu vurgu yapıldı:'Sadece rutin bankacılık hizmetleri sağladık'Almanya'nın en büyük bankası, 75 milyon dolar ödemeyi kabul etse de bugüne dek görevi kötüye kullandığını kabul etmedi. Geçen yılın sonunda '2013'ten 2018'e kadar Epstein'a sadece rutin bankacılık hizmetleri sağladığını' savunan banka, davanın 'Epstein'ın seks suçu çetesinin parçası olduğuna dair inandırıcı bir suçlamanın yakınından bile geçmediğini' savundu. 'Epstein'ı müşteri olarak kabul etmemiz hataydı'Son olarak Deutsche Bank'ın küresel medya ilişkileri başkanı Frank Hartmann, bankanın 'Epstein'ı müşteri olarak kabul etmedeki hatasını' kabul eden 2020 tarihli açıklamasını hatırlatmakla yetindi. Hartmann, o zamandan beri bankanın 'kontrolleri, süreçleri ve eğitimi güçlendirmek için 4 milyar eurodan fazla yatırım yapıp mali suçlarla mücadele için daha fazla insanı işe aldığına' dair açıklama yaptı.Çanlar JPMorgan Chase için çalıyorEpstein'la bağları nedeniyle davayla karşı karşıya olan ve suçlamaları kabul etmeyen bir diğer banka da ABD'nin en büyüğü olan New York merkezli JPMorgan Chase.
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deutsche bank, jeffrey epstein, tazminat, anlaşma, cinsel istismar, reşit olmayan, kız, pazarlama, ağ
deutsche bank, jeffrey epstein, tazminat, anlaşma, cinsel istismar, reşit olmayan, kız, pazarlama, ağ
'Epstein'ın seks ağını finanse etmekle' suçlanan Deutsche Bank, 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti
21:49 18.05.2023 (güncellendi: 22:12 18.05.2023) Abone ol
Almanya'nın en büyük bankası, Jeffrey Epstein'ı reşit olmayan kızların istismar edildiği seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağını ilerletmek için kullandığını bile bile finanse ettiğine dair suçlamaları, mağdurlara 75 milyon dolar ödeyerek kapattı.
Çok sayıda reşit olmayan kızı ortaklarıyla birlikte cinsel olarak istismar ettikten sonra edindiği seçkin zengin çevreye satan, bu yüzden 2008'de sadece 13 ay hapis yatan, Temmuz 2019'da yeniden yakalanan, ama Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder finansçı Jeffrey Epstein'la birlikte dosyalananlara, Batı'daki bankacılık krizinin zayıf halkası da eklendi.
Deutsche Bank, cinsel sömürü amaçlı insan kaçakçılığı için Epstein'ın grubuna yardım ettiği suçlamasıyla hakkında açılan toplu davada mağdurlara 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Haberlere göre kimliği anonim (Jane Doe) tutulan bir kadının diğer kurbanların da adına 2022'de New York'ta Epstein'a karşı açtığı toplu davada, Deutsche Bank'ın seks ağı yöneten finansçıyla 5 yıldan uzun süren iş ilişkileri mercek altına alındı.
Almanya'nın en büyük bankasının, 'Epstein'ın bankanın parasını kullanarak seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağını ilerletme faaliyetleri yürüttüğünden haberdar olduğu' iddia edildi.
'Banka çok sayıda genç kadına şüpheli ödemeleri görmezden geldi'
Jane Doe, '2003-18 yılları arasında Epstein'ın cinsel istismarına uğradığını ve arkadaşlarına pazarlandığını, seks eylemlerine karşılık nakit parayla ödeme yapıldığını, ama Deutsche Bank'ın çok sayıda genç kadına yapılan şüpheli ödemeleri görmezden geldiğini' söyledi.
'Epstein'ın seks ticaretinden bilerek çıkar sağladı'
Davada, bankanın, 'Epstein'ın seks ticaretinden bilerek çıkar sağladığı ve üzerinden milyonlarca dolar kazanmak için yasaya uymak yerine kârı seçtiği' ileri sürüldü.
'Bir bankanın seks ağı suçlamaları için ödediği en büyük tazminat'
Mağdur kadınları temsil eden hukuk firmalarından biri olan Edwards Pottinger'e göre bu, 'ABD tarihinde bir banka ile varılan cinsel istismar pazarlama ağıyla ilgili en büyük tazminat anlaşması'. Firmanın açıklamasında "Anlaşma, Jeffrey Epstein'ın elinden kurtulan onlarca kişinin, onun seks pazarlama operasyonunu kolaylaştıran tüm kişi ve kuruluşların sonunda sorumlu tutulacağını bilmesini sağlayarak nihayet sistemimize inançlarını geri kazanmalarına imkan verecek" denildi.
'Epstein güçlü kişi ve kurumlarca korundu'
Davacıları temsil eden bir diğer hukuk firması Boies Schiller Flexner, anlaşmayı, 'mağdurların hakları için önemli bir adım' olarak niteledi. Firmanın başkanı David Boies'nin açıklamasında şu vurgu yapıldı:
"Epstein'ın istismarının kapsamı ve ölçeği ve uzun yıllar boyunca göz göre göre devam etmesi, birçok güçlü kişi ve kurumun işbirliği ve desteği olmadan gerçekleşemezdi."
'Sadece rutin bankacılık hizmetleri sağladık'
Almanya'nın en büyük bankası, 75 milyon dolar ödemeyi kabul etse de bugüne dek görevi kötüye kullandığını kabul etmedi. Geçen yılın sonunda '2013'ten 2018'e kadar Epstein'a sadece rutin bankacılık hizmetleri sağladığını' savunan banka, davanın 'Epstein'ın seks suçu çetesinin parçası olduğuna dair inandırıcı bir suçlamanın yakınından bile geçmediğini' savundu.
'Epstein'ı müşteri olarak kabul etmemiz hataydı'
Son olarak Deutsche Bank'ın küresel medya ilişkileri başkanı Frank Hartmann, bankanın 'Epstein'ı müşteri olarak kabul etmedeki hatasını' kabul eden 2020 tarihli açıklamasını hatırlatmakla yetindi.
Hartmann, o zamandan beri bankanın 'kontrolleri, süreçleri ve eğitimi güçlendirmek için 4 milyar eurodan fazla yatırım yapıp mali suçlarla mücadele için daha fazla insanı işe aldığına' dair açıklama yaptı.
Çanlar JPMorgan Chase için çalıyor
Epstein'la bağları nedeniyle davayla karşı karşıya olan ve suçlamaları kabul etmeyen bir diğer banka da ABD'nin en büyüğü olan New York merkezli JPMorgan Chase.