https://sputniknews.com.tr/20230518/epsteinin-seks-agini-finanse-etmekle-suclanan-deutsche-bank-75-milyon-dolar-odemeyi-kabul-etti-1071275312.html

'Epstein'ın seks ağını finanse etmekle' suçlanan Deutsche Bank, 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti

'Epstein'ın seks ağını finanse etmekle' suçlanan Deutsche Bank, 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Almanya'nın en büyük bankası, Jeffrey Epstein'ı reşit olmayan kızların istismar edildiği seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağını ilerletmek için kullandığını... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T21:49+0300

2023-05-18T21:49+0300

2023-05-18T22:12+0300

dünya

deutsche bank

jeffrey epstein

tazminat

anlaşma

cinsel istismar

reşit olmayan

kız

pazarlama

ağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101868/13/1018681329_35:0:988:536_1920x0_80_0_0_ce1308f254b5994823b4a03e6cd7793a.jpg

Çok sayıda reşit olmayan kızı ortaklarıyla birlikte cinsel olarak istismar ettikten sonra edindiği seçkin zengin çevreye satan, bu yüzden 2008'de sadece 13 ay hapis yatan, Temmuz 2019'da yeniden yakalanan, ama Ağustos 2019'da hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder finansçı Jeffrey Epstein'la birlikte dosyalananlara, Batı'daki bankacılık krizinin zayıf halkası da eklendi. Deutsche Bank, cinsel sömürü amaçlı insan kaçakçılığı için Epstein'ın grubuna yardım ettiği suçlamasıyla hakkında açılan toplu davada mağdurlara 75 milyon dolar ödemeyi kabul etti.Haberlere göre kimliği anonim (Jane Doe) tutulan bir kadının diğer kurbanların da adına 2022'de New York'ta Epstein'a karşı açtığı toplu davada, Deutsche Bank'ın seks ağı yöneten finansçıyla 5 yıldan uzun süren iş ilişkileri mercek altına alındı. Almanya'nın en büyük bankasının, 'Epstein'ın bankanın parasını kullanarak seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağını ilerletme faaliyetleri yürüttüğünden haberdar olduğu' iddia edildi.'Banka çok sayıda genç kadına şüpheli ödemeleri görmezden geldi'Jane Doe, '2003-18 yılları arasında Epstein'ın cinsel istismarına uğradığını ve arkadaşlarına pazarlandığını, seks eylemlerine karşılık nakit parayla ödeme yapıldığını, ama Deutsche Bank'ın çok sayıda genç kadına yapılan şüpheli ödemeleri görmezden geldiğini' söyledi. 'Epstein'ın seks ticaretinden bilerek çıkar sağladı'Davada, bankanın, 'Epstein'ın seks ticaretinden bilerek çıkar sağladığı ve üzerinden milyonlarca dolar kazanmak için yasaya uymak yerine kârı seçtiği' ileri sürüldü.'Bir bankanın seks ağı suçlamaları için ödediği en büyük tazminat'Mağdur kadınları temsil eden hukuk firmalarından biri olan Edwards Pottinger'e göre bu, 'ABD tarihinde bir banka ile varılan cinsel istismar pazarlama ağıyla ilgili en büyük tazminat anlaşması'. Firmanın açıklamasında "Anlaşma, Jeffrey Epstein'ın elinden kurtulan onlarca kişinin, onun seks pazarlama operasyonunu kolaylaştıran tüm kişi ve kuruluşların sonunda sorumlu tutulacağını bilmesini sağlayarak nihayet sistemimize inançlarını geri kazanmalarına imkan verecek" denildi. 'Epstein güçlü kişi ve kurumlarca korundu'Davacıları temsil eden bir diğer hukuk firması Boies Schiller Flexner, anlaşmayı, 'mağdurların hakları için önemli bir adım' olarak niteledi. Firmanın başkanı David Boies'nin açıklamasında şu vurgu yapıldı:'Sadece rutin bankacılık hizmetleri sağladık'Almanya'nın en büyük bankası, 75 milyon dolar ödemeyi kabul etse de bugüne dek görevi kötüye kullandığını kabul etmedi. Geçen yılın sonunda '2013'ten 2018'e kadar Epstein'a sadece rutin bankacılık hizmetleri sağladığını' savunan banka, davanın 'Epstein'ın seks suçu çetesinin parçası olduğuna dair inandırıcı bir suçlamanın yakınından bile geçmediğini' savundu. 'Epstein'ı müşteri olarak kabul etmemiz hataydı'Son olarak Deutsche Bank'ın küresel medya ilişkileri başkanı Frank Hartmann, bankanın 'Epstein'ı müşteri olarak kabul etmedeki hatasını' kabul eden 2020 tarihli açıklamasını hatırlatmakla yetindi. Hartmann, o zamandan beri bankanın 'kontrolleri, süreçleri ve eğitimi güçlendirmek için 4 milyar eurodan fazla yatırım yapıp mali suçlarla mücadele için daha fazla insanı işe aldığına' dair açıklama yaptı.Çanlar JPMorgan Chase için çalıyorEpstein'la bağları nedeniyle davayla karşı karşıya olan ve suçlamaları kabul etmeyen bir diğer banka da ABD'nin en büyüğü olan New York merkezli JPMorgan Chase.

https://sputniknews.com.tr/20230324/abddeki-bankacilik-krizi-almanyayi-da-etkiliyor-deutsche-bank-hisselerinin-fiyatinda-dev-dusus-1068715229.html

https://sputniknews.com.tr/20230501/cezaevinde-olen-epsteinin-ozel-belgeleri-ifsa-oldu-cia-baskani-ve-noam-chomsky-ile-gorusmus-1070441777.html

https://sputniknews.com.tr/20230421/abd-bankasi-jpmorgan-ile-fuhus-suclusu-epsteinin-iliskileri-tartisma-konusu-oldu-1070036821.html

https://sputniknews.com.tr/20230501/jpmorgan-duzenleyicilerin-devreye-girmesiyle-first-republic-banki-satin-alacak-1070428975.html

https://sputniknews.com.tr/20230505/2-ayda-3-bankanin-iflas-ettigi-abdde-bolgesel-bankalarin-hisselerindeki-dusus-suruyor-1070642351.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deutsche bank, jeffrey epstein, tazminat, anlaşma, cinsel istismar, reşit olmayan, kız, pazarlama, ağ