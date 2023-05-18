https://sputniknews.com.tr/20230518/ekvador-devlet-baskani-lasso-meclisi-feshetti-1071242833.html

Ekvador Devlet Başkanı Lasso meclisi feshetti

Ekvador Devlet Başkanı Lasso meclisi feshetti

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, dün hakkında başlatılan azil yargılamasının ardından Ulusal Meclis’i feshetti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T01:28+0300

2023-05-18T01:28+0300

2023-05-18T01:28+0300

dünya

guillermo lasso

ekvador

meclis

yolsuzluk

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Ekvador’da zimmetine para geçirme iddiasıyla dün hakkında Ulusal Meclis’te azil yargılaması başlatılan Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ciddi siyasi kriz ve iç karışıklığı gerekçe göstererek anayasanın 147’nci maddesi uyarınca meclisi feshetti.Karşılıklı ölüm anlamına gelen ve 'Muerte Cruzada' olarak da tanımlanan bu uygulamayla muhafazakar Devlet Başkanı Lasso, ülkeyi milletvekillerinin katkısı olmadan yönetmeye devam edecek, ancak ülkede yeni devlet başkanı ve milletvekillerinin belirlenmesi için 6 ay içerisinde erken seçim yapılacak.Lasso kararın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, devlet başkanı olmanın karşılaştırılamaz bir onur olduğunu ve tarihi anlarda uygun ve gerekli kararları almak anlamına geldiğini ifade ederek, çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu Ulusal Meclis’in hükümeti, demokrasiyi ve devleti istikrarsızlaştırmayı bir proje olarak gördüğünü savundu.Yönetimde hatalar olduğunu kabul eden Lasso, çözümlerin her zaman anayasaya ve yasalara uygun olmasını sağlamaya çalıştığını belirterek, bugün aldığı kararla Ekvadorlulara geleceklerine karar verme gücü sağladığını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230516/ekvadorda-meclis-cumhurbaskani-lassonun-gorevinden-azledilmesi-talebiyle-toplanacak-1071188938.html

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guillermo lasso, ekvador, meclis, yolsuzluk