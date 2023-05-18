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https://sputniknews.com.tr/20230518/ekvador-devlet-baskani-lasso-meclisi-feshetti-1071242833.html
Ekvador Devlet Başkanı Lasso meclisi feshetti
Ekvador Devlet Başkanı Lasso meclisi feshetti
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, dün hakkında başlatılan azil yargılamasının ardından Ulusal Meclis’i feshetti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T01:28+0300
2023-05-18T01:28+0300
dünya
guillermo lasso
ekvador
meclis
yolsuzluk
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Ekvador’da zimmetine para geçirme iddiasıyla dün hakkında Ulusal Meclis’te azil yargılaması başlatılan Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ciddi siyasi kriz ve iç karışıklığı gerekçe göstererek anayasanın 147’nci maddesi uyarınca meclisi feshetti.Karşılıklı ölüm anlamına gelen ve 'Muerte Cruzada' olarak da tanımlanan bu uygulamayla muhafazakar Devlet Başkanı Lasso, ülkeyi milletvekillerinin katkısı olmadan yönetmeye devam edecek, ancak ülkede yeni devlet başkanı ve milletvekillerinin belirlenmesi için 6 ay içerisinde erken seçim yapılacak.Lasso kararın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, devlet başkanı olmanın karşılaştırılamaz bir onur olduğunu ve tarihi anlarda uygun ve gerekli kararları almak anlamına geldiğini ifade ederek, çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu Ulusal Meclis’in hükümeti, demokrasiyi ve devleti istikrarsızlaştırmayı bir proje olarak gördüğünü savundu.Yönetimde hatalar olduğunu kabul eden Lasso, çözümlerin her zaman anayasaya ve yasalara uygun olmasını sağlamaya çalıştığını belirterek, bugün aldığı kararla Ekvadorlulara geleceklerine karar verme gücü sağladığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/ekvadorda-meclis-cumhurbaskani-lassonun-gorevinden-azledilmesi-talebiyle-toplanacak-1071188938.html
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guillermo lasso, ekvador, meclis, yolsuzluk
guillermo lasso, ekvador, meclis, yolsuzluk

Ekvador Devlet Başkanı Lasso meclisi feshetti

01:28 18.05.2023
© AFP 2023Guillermo Lasso
Guillermo Lasso - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023
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Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, dün hakkında başlatılan azil yargılamasının ardından Ulusal Meclis’i feshetti.
Ekvador’da zimmetine para geçirme iddiasıyla dün hakkında Ulusal Meclis’te azil yargılaması başlatılan Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ciddi siyasi kriz ve iç karışıklığı gerekçe göstererek anayasanın 147’nci maddesi uyarınca meclisi feshetti.
Karşılıklı ölüm anlamına gelen ve 'Muerte Cruzada' olarak da tanımlanan bu uygulamayla muhafazakar Devlet Başkanı Lasso, ülkeyi milletvekillerinin katkısı olmadan yönetmeye devam edecek, ancak ülkede yeni devlet başkanı ve milletvekillerinin belirlenmesi için 6 ay içerisinde erken seçim yapılacak.
Lasso kararın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, devlet başkanı olmanın karşılaştırılamaz bir onur olduğunu ve tarihi anlarda uygun ve gerekli kararları almak anlamına geldiğini ifade ederek, çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu Ulusal Meclis’in hükümeti, demokrasiyi ve devleti istikrarsızlaştırmayı bir proje olarak gördüğünü savundu.
Yönetimde hatalar olduğunu kabul eden Lasso, çözümlerin her zaman anayasaya ve yasalara uygun olmasını sağlamaya çalıştığını belirterek, bugün aldığı kararla Ekvadorlulara geleceklerine karar verme gücü sağladığını ifade etti.
Guillermo Lasso - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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