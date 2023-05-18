https://sputniknews.com.tr/20230518/dunyanin-en-uzun-burunlu-insani-hayatini-kaybetti--1071272903.html

Dünyanın en uzun burunlu insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en uzun burunlu insanı hayatını kaybetti

'Dünya burun şampiyonu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek (74) yaşamını yitirdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T19:11+0300

2023-05-18T19:11+0300

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yaşam

burun

guinness rekorlar kitabı

artvin

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Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8.8 santimetrelik burnuyla 'dünya burun şampiyonu' seçilen ve yıllardır rekoru elinde bulunduran Özyürek, beyin damarı daralması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesinde kalp krizi geçirdi.Özyürek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.74 yaşındaki Özyürek'in cenazesinin yarın Artvin'de toprağa verilmesi bekleniyor.Rize'de yayın yapan yerel televizyon kanalının 1998 ve 2000'de düzenlediği yarışmada, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnuyla üst üste birinci olan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Özyürek, yurt içi ve yurt dışında televizyon programları ile belgesellere konu olmuştu.

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