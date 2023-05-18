https://sputniknews.com.tr/20230518/dunyanin-en-pahali-pasaportlari-listelendi-turkiye-ilk-10da--1071258714.html
Dünyanın en pahalı pasaportları listelendi: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportları listelendi: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportlarına sahip ülkeler sıralandı. Sigorta şirketi William Russell'ın yayımladığı 'Küresel Pasaport Ücretleri 2023' listesinden alınan... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T13:34+0300
2023-05-18T13:34+0300
2023-05-18T13:34+0300
multimedya
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фото, fotoğraf, galeri, liste, pasaport, ücret, pahalı, fiyat
фото, fotoğraf, galeri, liste, pasaport, ücret, pahalı, fiyat
Dünyanın en pahalı pasaportları listelendi: Türkiye ilk 10'da Abone ol
Dünyanın en pahalı pasaportlarına sahip ülkeler sıralandı. Sigorta şirketi William Russell'ın yayımladığı 'Küresel Pasaport Ücretleri 2023' listesinden alınan verilerle hazırlanan listede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) 38 ülke yer alıyor. Listenin başında Avustralya yer alırken, Türkiye de 10. sırada bulunuyor.
© AA
Avustralya - 230 dolar
© AA
Yeni Zelanda - 128 dolar