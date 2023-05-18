Dünyanın en pahalı pasaportları listelendi: Türkiye ilk 10'da

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Dünyanın en pahalı pasaportlarına sahip ülkeler sıralandı. Sigorta şirketi William Russell'ın yayımladığı 'Küresel Pasaport Ücretleri 2023' listesinden alınan verilerle hazırlanan listede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) 38 ülke yer alıyor. Listenin başında Avustralya yer alırken, Türkiye de 10. sırada bulunuyor.