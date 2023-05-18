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Dünyanın en pahalı pasaportları listelendi: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportları listelendi: Türkiye ilk 10'da
Dünyanın en pahalı pasaportlarına sahip ülkeler sıralandı. Sigorta şirketi William Russell'ın yayımladığı 'Küresel Pasaport Ücretleri 2023' listesinden alınan... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, galeri, liste, pasaport, ücret, pahalı, fiyat

Dünyanın en pahalı pasaportları listelendi: Türkiye ilk 10'da

13:34 18.05.2023
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Dünyanın en pahalı pasaportlarına sahip ülkeler sıralandı. Sigorta şirketi William Russell'ın yayımladığı 'Küresel Pasaport Ücretleri 2023' listesinden alınan verilerle hazırlanan listede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) 38 ülke yer alıyor. Listenin başında Avustralya yer alırken, Türkiye de 10. sırada bulunuyor.
© AA

Avustralya - 230 dolar

Avustralya - 230 dolar - Sputnik Türkiye
1/10
© AA

Avustralya - 230 dolar

© AA

Meksika - 170 dolar

Meksika - 170 dolar - Sputnik Türkiye
2/10
© AA

Meksika - 170 dolar

© AA

İsviçre - 140 dolar

İsviçre - 140 dolar - Sputnik Türkiye
3/10
© AA

İsviçre - 140 dolar

© AA

İtalya - 135 dolar

İtalya - 135 dolar - Sputnik Türkiye
4/10
© AA

İtalya - 135 dolar

© AA

ABD - 130 dolar

ABD - 130 dolar - Sputnik Türkiye
5/10
© AA

ABD - 130 dolar

© AA

Yeni Zelanda - 128 dolar

Yeni Zelanda - 128 dolar - Sputnik Türkiye
6/10
© AA

Yeni Zelanda - 128 dolar

© AA

Şili - 127 dolar

Şili - 127 dolar - Sputnik Türkiye
7/10
© AA

Şili - 127 dolar

© AA

Kanada - 125 dolar

Kanada - 125 dolar - Sputnik Türkiye
8/10
© AA

Kanada - 125 dolar

© AA

Japonya - 115 dolar

Japonya - 115 dolar - Sputnik Türkiye
9/10
© AA

Japonya - 115 dolar

© AA

Türkiye - 110 dolar

Türkiye - 110 dolar - Sputnik Türkiye
10/10
© AA

Türkiye - 110 dolar

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