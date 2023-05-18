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Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38.1 milyon dolara satıldı
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38.1 milyon dolara satıldı
Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38.1 milyon dolarlık fiyata satıldığını açıkladı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T07:02+0300
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dünya
incil
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Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38.1 milyon dolarlık fiyata satıldığını duyurdu.1100 yıllık bir el yazması olan ve "Codex Sassoon" olarak bilinen İncil'e en yüksek teklifi veren isim ABD'nin eski Romanya büyükelçisi ve Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Alfred H. Moses oldu.Verilen teklif şimdiye dek bir kitap için verilen en yüksek rakamlardan biriİncil'in İsrail'deki ANU Yahudi Halkı Müzesi'nin ABD'deki destekçileri adına satın alındığı ve aynı müzeye bağışlandığı söylenirken, verilen teklifin ise şimdiye dek bir kitap veya belge için verilen en yüksek rakamlardan biri olduğu öğrenildi.Beklenenden ucuza satıldıSotheby's Müzayede Evi, fiyatın Leonardo da Vinci'nin Codex Leicester el yazması için 1994'te ödenen 30,8 milyon doları aştığına dikkat çekerken, verilen rakam buna rağmen şubat ayında yapılan 50 milyon dolarlık tahmin ve 2021'de herhangi bir kitap veya belge için ödenen en yüksek rakam olan ve ABD Anayasasının ilk baskısı için verilen 43,2 milyon doların altında kaldı.Adını eski sahibinden alıyor900'lü yıllarda yazılan Codex Sassoon, adını 1929'da kitabı satın alan ve 20. yüzyıl Yahudi ve İbrani el yazmalarının en önemli koleksiyonerlerinden olan David Solomon Sassoon'dan alıyor.Yahudi sözlü geleneği ile modern İbranice İncil arasında bir köprü görevi görüyorKitabın Yahudi sözlü geleneği ile modern İbranice İncil arasında bir köprü görevi görmesi nedeniyle önem taşıdığı ifade ediliyor.Codex Sassoon'un ayrıca İbranice İncil'in ciltli bir el yazması olan "Halep Codex" ve İbranice İncil'in en eski eksiksiz el yazmalarından biri olan "Leningrad Codex'ten" daha eski olduğu biliniyor.
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Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38.1 milyon dolara satıldı

07:02 18.05.2023
© İHADünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38.1 milyon dolara satıldı
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38.1 milyon dolara satıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA
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Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38.1 milyon dolarlık fiyata satıldığını açıkladı.
Sotheby's Müzayede Evi, dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'inin 38.1 milyon dolarlık fiyata satıldığını duyurdu.
1100 yıllık bir el yazması olan ve "Codex Sassoon" olarak bilinen İncil'e en yüksek teklifi veren isim ABD'nin eski Romanya büyükelçisi ve Amerikan Yahudi Komitesi Başkanı Alfred H. Moses oldu.

Verilen teklif şimdiye dek bir kitap için verilen en yüksek rakamlardan biri

İncil'in İsrail'deki ANU Yahudi Halkı Müzesi'nin ABD'deki destekçileri adına satın alındığı ve aynı müzeye bağışlandığı söylenirken, verilen teklifin ise şimdiye dek bir kitap veya belge için verilen en yüksek rakamlardan biri olduğu öğrenildi.

Beklenenden ucuza satıldı

Sotheby's Müzayede Evi, fiyatın Leonardo da Vinci'nin Codex Leicester el yazması için 1994'te ödenen 30,8 milyon doları aştığına dikkat çekerken, verilen rakam buna rağmen şubat ayında yapılan 50 milyon dolarlık tahmin ve 2021'de herhangi bir kitap veya belge için ödenen en yüksek rakam olan ve ABD Anayasasının ilk baskısı için verilen 43,2 milyon doların altında kaldı.

Adını eski sahibinden alıyor

900'lü yıllarda yazılan Codex Sassoon, adını 1929'da kitabı satın alan ve 20. yüzyıl Yahudi ve İbrani el yazmalarının en önemli koleksiyonerlerinden olan David Solomon Sassoon'dan alıyor.

Yahudi sözlü geleneği ile modern İbranice İncil arasında bir köprü görevi görüyor

Kitabın Yahudi sözlü geleneği ile modern İbranice İncil arasında bir köprü görevi görmesi nedeniyle önem taşıdığı ifade ediliyor.
Codex Sassoon'un ayrıca İbranice İncil'in ciltli bir el yazması olan "Halep Codex" ve İbranice İncil'in en eski eksiksiz el yazmalarından biri olan "Leningrad Codex'ten" daha eski olduğu biliniyor.
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