https://sputniknews.com.tr/20230518/dunya-1-numarasi-djokovic-roma-acika-ceyrek-finalde-veda-etti-1071241316.html

Dünya 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti

Dünya 1 numarası Djokovic Roma Açık'a çeyrek finalde veda etti

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, geçen yıl şampiyon olduğu Roma'ya çeyrek finalde veda etti. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T00:27+0300

2023-05-18T00:27+0300

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spor

novak djokovic

roma açık tenis turnuvası

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Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.Günün ilk maçında Roma Açık’ın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 7 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune, merkez kortta kozlarını paylaştı.Müsabakanın ilk setine iyi başlayamayan 35 yaşındaki Djokovic, ilk seti rakibine 6-2 kaybetti. İkinci sette toparlanan Djokovic, seti 6-4 alarak maça tutundu.Temposunu düşürmeyen 20 yaşındaki Rune, karşılaşmanın final setini de 6-2 kazandı.Bir yağmur molası bir de Djokovic'in sağlık molası nedeniyle iki kez duran ve toplamda 2 saat 19 dakika süren mücadelenin setlerinde Sırp rakete 2-1 üstünlük kuran Rune, adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Rune, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta yarı final oynayacak.İspanyol raket Rafael Nadal'dan sonra 6 kezle Roma'da en çok şampiyon olan ikinci isim olan Djokovic, bu turnuvada son 9 yılın 8'inde final oynamış, geçen yıl da şampiyon olmuştu.

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novak djokovic, roma açık tenis turnuvası