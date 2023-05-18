https://sputniknews.com.tr/20230518/dso-mevcut-kovid-19-asilari-yuksek-duzeyde-koruyucu-olmaya-devam-ediyor-1071280736.html
DSÖ: Mevcut Kovid-19 aşıları, yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor
DSÖ: Mevcut Kovid-19 aşıları, yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut Kovid-19 aşılarının, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ettiğini bildirdi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T22:59+0300
2023-05-18T22:59+0300
2023-05-18T22:59+0300
koronavirüs
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korona
koronavirüs
kovid-19
virüs
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DSÖ'nün Kovid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu, yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayımlayarak, Kovid-19 aşı formülasyonlarının bileşimi hakkında tavsiyelerde bulundu.Danışma Grubunun, mevcut Kovid-19 aşılarının performansını, virüsün gelişimi bağlamında incelediği aktarılan açıklamada, devam eden çalışmalar ve güncellemelerle dolaşımdaki varyantlara karşı aşı kaynaklı bağışıklığı geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.Açıklamada, "Mevcut Kovid-19 aşıları, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor. Aşı bileşiminin güncellenmesi, virüsün ve dolaşımdaki varyantların gelişimini hesaba katıyor ve semptomatik hastalığa karşı korumayı iyileştirmeyi amaçlıyor" ifadesi kullanıldı.Grubun, gelecekteki Kovid-19 aşı formülasyonlarının bileşimlerinde yeni varyantlar olan XBB.1'in kökeninin kullanıldığını açıkladığı da kaydedildi.DSÖ, Bağışıklık İçin Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) Mart 2023'te güncellenen tavsiyelerine göre, mevcut onaylı Kovid-19 aşılarının kullanımını güçlü şekilde tavsiye ediyor.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), korona, korona, koronavirüs, kovid-19, virüs
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), korona, korona, koronavirüs, kovid-19, virüs
DSÖ: Mevcut Kovid-19 aşıları, yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut Kovid-19 aşılarının, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ettiğini bildirdi.
DSÖ'nün Kovid-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu, yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayımlayarak, Kovid-19 aşı formülasyonlarının bileşimi hakkında tavsiyelerde bulundu.
Danışma Grubunun, mevcut Kovid-19 aşılarının performansını, virüsün gelişimi bağlamında incelediği aktarılan açıklamada, devam eden çalışmalar ve güncellemelerle dolaşımdaki varyantlara karşı aşı kaynaklı bağışıklığı geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.
Açıklamada, "Mevcut Kovid-19 aşıları, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor. Aşı bileşiminin güncellenmesi, virüsün ve dolaşımdaki varyantların gelişimini hesaba katıyor ve semptomatik hastalığa karşı korumayı iyileştirmeyi amaçlıyor" ifadesi kullanıldı.
Grubun, gelecekteki Kovid-19 aşı formülasyonlarının bileşimlerinde yeni varyantlar olan XBB.1'in kökeninin kullanıldığını açıkladığı da kaydedildi.
DSÖ, Bağışıklık İçin Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) Mart 2023'te güncellenen tavsiyelerine göre, mevcut onaylı Kovid-19 aşılarının kullanımını güçlü şekilde tavsiye ediyor.