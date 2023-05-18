Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Liderlerin mi, seçmenin mi işi daha zor?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
91 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230518/disisleri-bakani-cavusoglu-memurlara-il-ve-ilce-bazinda-kira-katkisi-verecegiz-1071254394.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T12:28+0300
2023-05-18T12:28+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanı
memur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071004897_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_2576703aa1658fe50052b7b51811ce12.jpg
Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandığa giderek özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür etti.Milletin 27 milyonu aşkın oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde de çoğunluğu 322 vekil ile Cumhur İttifakı'na veren millet, ittifakımıza olan güvenini, inancını, ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız en yakın rakibine 2 milyon 520 bin oy fark atmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Sandıktan çıkan bu iradeye saygımız sonsuz." diye konuştu.Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'a kadar hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye Yüzyılı için Hep Birlikte" diyerek sahada olacaklarını aktardı.Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Antalyalının yüzde 89,35 gibi yüksek bir katılım oranıyla demokrasi şölenine katkı sağladığına işaret ederek, YSK'nin ilan ettiği sonuçlara göre AK Parti olarak vekil sayısını koruduklarını, ittifak ortağı MHP'nin vekili sayısının arttırmasıyla da Cumhur İttifakı olarak 8 vekile yükseldiklerini bildirdi.AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı oy oranını yüzde 40'ın üzerine getirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, kentin yatırımlarını, projelerini hep birlikte takip edecek, sorun ve problemlerine birlikte çözüm aramaya devam edeceklerini kaydetti.'Vatandaşın dile getirdiği iki sorunu çözeceğiz'Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:Muhalefete seslenen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Yeni dönemde en büyük önceliklerinin 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacağını anlatan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini bir sene içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.'Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok'Çavuşoğlu, seçim gecesinden itibaren depremzede vatandaşları hedef alan paylaşımları üzülerek takip ettiğini dile getirerek, "Bu kin, bu nefret, kendinden olmayanı ötekileştirmek hangi insanlığa ve vicdana sığar. Son olarak Tekirdağ Belediyesinin depremzedelerimizi misafirhanelerden çıkartmak suretiyle ortada bırakması asla kabul edilemez. Ne kültürümüze ne de milletimizin değerlerine yakışır bu hareketler. Biz hiçbir insani konuya, oy potansiyeli gözüyle bakmadık. Ülkemizin her bir köşesindeki vatandaşımızın ihtiyacı ve sorununu çözerken bize oy vermiş ya da vermemiş diye bir kriterimiz olmadı." dedi.Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile olmadığını belirten Çavuşoğlu, "14 Mayıs’ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na hazırız." ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071004897_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_d1cb2d3d9c1ea1cb3c2e0cfcea26ed00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, memur
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, memur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz

12:28 18.05.2023
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız." dedi.
Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandığa giderek özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Milletin 27 milyonu aşkın oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde de çoğunluğu 322 vekil ile Cumhur İttifakı'na veren millet, ittifakımıza olan güvenini, inancını, ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız en yakın rakibine 2 milyon 520 bin oy fark atmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Sandıktan çıkan bu iradeye saygımız sonsuz." diye konuştu.
Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'a kadar hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye Yüzyılı için Hep Birlikte" diyerek sahada olacaklarını aktardı.
Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Antalyalının yüzde 89,35 gibi yüksek bir katılım oranıyla demokrasi şölenine katkı sağladığına işaret ederek, YSK'nin ilan ettiği sonuçlara göre AK Parti olarak vekil sayısını koruduklarını, ittifak ortağı MHP'nin vekili sayısının arttırmasıyla da Cumhur İttifakı olarak 8 vekile yükseldiklerini bildirdi.
AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı oy oranını yüzde 40'ın üzerine getirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, kentin yatırımlarını, projelerini hep birlikte takip edecek, sorun ve problemlerine birlikte çözüm aramaya devam edeceklerini kaydetti.

'Vatandaşın dile getirdiği iki sorunu çözeceğiz'

Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız."
Muhalefete seslenen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlığı bozup Batı'dan 'aferin almak' için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Sizler bu vaadi verirken çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz mu? Dış politikanın vatandaşa etkisi nasıl olur, işte tam olarak da böyle olur. Bu vaade göre tarım başta olmak üzere ihracat büyük oranda düşer, turist gelmez ve Antalya'mız bu işten büyük zarar görür. Antalya olarak bunun ilk etkilerini görmeye başladık bile. Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Rus turistler rezervasyonlarını haziran ayına yaparak seçim sonuçlarını takip ediyor. Sadece popülist söylemlerle ülkemize etkilerini düşünmeden verilen vaatler, şehrimize ve ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir."
Yeni dönemde en büyük önceliklerinin 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacağını anlatan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini bir sene içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

'Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok'

Çavuşoğlu, seçim gecesinden itibaren depremzede vatandaşları hedef alan paylaşımları üzülerek takip ettiğini dile getirerek, "Bu kin, bu nefret, kendinden olmayanı ötekileştirmek hangi insanlığa ve vicdana sığar. Son olarak Tekirdağ Belediyesinin depremzedelerimizi misafirhanelerden çıkartmak suretiyle ortada bırakması asla kabul edilemez. Ne kültürümüze ne de milletimizin değerlerine yakışır bu hareketler. Biz hiçbir insani konuya, oy potansiyeli gözüyle bakmadık. Ülkemizin her bir köşesindeki vatandaşımızın ihtiyacı ve sorununu çözerken bize oy vermiş ya da vermemiş diye bir kriterimiz olmadı." dedi.
Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile olmadığını belirten Çavuşoğlu, "14 Mayıs’ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na hazırız." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала