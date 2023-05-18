https://sputniknews.com.tr/20230518/die-welt-gazetesi-muhabiri-deniz-yucel-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1071271189.html

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında "Türk milletini, devletini aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yargılandığı davada, Almanya... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T17:54+0300

2023-05-18T17:54+0300

2023-05-18T17:54+0300

türkiye

die welt

deniz yücel

cumhurbaşkanına alenen hakaret

almanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103228/07/1032280784_0:325:6409:3930_1920x0_80_0_0_7d25fb2edfc39323a3b9af7873e6099d.jpg

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Deniz Yücel adına avukatı Merve Turhan katıldı.Gelen evrakın okunduğu duruşmada, Almanya hükümetinin adli yardım (istinabe) evrakını iade ettiği belirtildi.Avukat Turhan, müvekkilinin daha önce istinabe yoluyla ifade verdiğini kaydetti. Evrakın tekrar gönderilmesini talep eden Turhan, Berlin Büyükelçiliği'nin bu kez evrakı kabul edeceğini söyledi.Mahkeme, istinabe evrakı iade edildiğinden yeniden evrak düzenlenmesine yönelik talebin reddine hükmetti.Sanığa adresinde ulaşılamadığı ve bu nedenle savunması alınamadığından hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.Davanın geçmişiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel'in, Almanya'da yayın yapan Die Welt isimli yayın kuruluşunda, 26-27 Ekim 2016 tarihli yazılarındaki ifadeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde hüküm bulan, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2021'de Yücel hakkında soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, bu kişinin, 26 Ekim 2016'da Kürtlerle ve ertesi gün Ermenilerle ilgili Almanca yazdığı yazılardaki söylemlerinin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni aşağılayıcı nitelikte olduğu kaydediliyor.İddianamede, Deniz Yücel'in, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Sanık hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan sonradan hazırlanan iddianame de birleştirme talebiyle aynı mahkemeye gönderilmişti. Sanığın bu suçtan da 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220125/aihm-turkiyeyi-deniz-yucel-davasinda-tazminata-mahkum-etti-1053108025.html

türkiye

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

die welt, deniz yücel, cumhurbaşkanına alenen hakaret, almanya