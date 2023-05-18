https://sputniknews.com.tr/20230518/cumhurbaskanina-hakaret-eden-kadina-konutu-terk-etmemek-sartiyla-adli-kontrol-karari-verildi-1071267831.html

Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kadına ‘konutu terk etmemek’ şartıyla adli kontrol kararı verildi

Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kadına ‘konutu terk etmemek’ şartıyla adli kontrol kararı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği paylaşımlarının vatandaşlar tarafından ihbar edilmesinin ardından gözaltına alınan ve emniyetteki... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T15:59+0300

2023-05-18T15:59+0300

2023-05-18T15:59+0300

türkiye

türkiye

recep tayyip erdoğan

seçim

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14 Mayıs Genel Seçimleri’nin ardından deprem bölgesinde bulunan ve AK Parti’ye oy verenleri sert sözlerle eleştirdiği videoyu Tiktok hesabında paylaşan Ayşegül Didem D. isimli kadın, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 41 yaşındaki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile ihbar edilen Ayşegül Didem D., bugün tekrar yakalandı ve hakim karşısına çıktı. Savcılık sorgusunun ardından ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu çerçevesinde hakim karşısına çıkan 41 yaşındaki Ayşegül Didem D. hakkında, ‘Konutu terk etmemek’ şeklindeki adli kontrol kararı verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230518/adanada-depremzede-secmenlere-hakaret-iddiasina-8-gozalti-1071256954.html

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