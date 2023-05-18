Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Muhalefet gecelik hareket ediyor

Algılar ve gerçekler vardı. Biz iktidar olarak gerçeklerle yaşıyoruz. Gerçekler üzerinden yolculuk yapan iktidarız. Cumhurbaşkanımızın da en büyük özelliği budur. Hamdolsun milletimiz de güven ve istikrar dedi. Milletimiz hem Cumhurbaşkanınımıza ve Cumhur İttifakı'na 'Sizinle birlikte devam etmek istiyoruz' mesajını vermiştir. Bizim milletimizin feraseti de basireti de gerçekten çok yüksek. Sanki 85 milyon bir araya geliyor ve ülkenin geleceği ile ilgili sakin ve olabildiğince sağlıklı kararını verebiliyor. Biz de bu mesajları doğru okumaya çalışıyoruz.