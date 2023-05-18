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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/cumhurbaskani-erdogandan-secim-mesaji-1071246160.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 'CHP yönetiminin dengesi bozuldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 'CHP yönetiminin dengesi bozuldu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu ve "Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
millet ittifakı
seçim
ikinci tur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi ve Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu.Erdoğan 'CHP yönetiminin dengesi bozuldu' dedi ve şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230514/ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavas-yeniden-basin-toplantisi-duzenliyor-1071088891.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, millet ittifakı, seçim, ikinci tur
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, millet ittifakı, seçim, ikinci tur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 'CHP yönetiminin dengesi bozuldu'

09:31 18.05.2023 (güncellendi: 09:52 18.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu ve "Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi ve Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu.
Erdoğan 'CHP yönetiminin dengesi bozuldu' dedi ve şu şekilde devam etti:

"Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile… Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir.Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

İmamoğlu ve Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
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İmamoğlu: Biz sürekli bir çıkış trendindeyiz rakibimiz ise düşüşte
14 Mayıs, 20:55
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