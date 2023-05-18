Erdoğan: Rekor oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum
20:11 18.05.2023 (güncellendi: 20:43 18.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
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İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İkinci turda rekor bir oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda yaptığı açıklamalardan detaylar şöyle:
"Gabar petrolünü çıkardığımız andan itibaren ondan da halkımız yararlanacak
Niye kendimizden bu kadar eminiz biliyor musunuz? Bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz sadece milletimizin emrindeyiz, onun hizmetkarıyız. Biz bunlar (Muhalefet) gibi talimatı kandilden almıyoruz.
Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız.
Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz.
İkinci turda rekor bir oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum.
Ülkenin kaynaklarını Londra tefecilerine aktarsaydık, inanın bizden kıymetlisi olmazdı.
İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki, 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım.
2.5 milyon oy geride kalınca nasıl zıvanadan çıktıklarını gördük. Kılıçdaroğlu insanlarımızı kutuplaştırmaya başladı. Depremzedelere hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz."