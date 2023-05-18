Erdoğan: Rekor oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum

"Gabar petrolünü çıkardığımız andan itibaren ondan da halkımız yararlanacak "Gabar petrolünü çıkardığımız andan itibaren ondan da halkımız yararlanacak

Niye kendimizden bu kadar eminiz biliyor musunuz? Bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz sadece milletimizin emrindeyiz, onun hizmetkarıyız. Biz bunlar (Muhalefet) gibi talimatı kandilden almıyoruz. Niye kendimizden bu kadar eminiz biliyor musunuz? Bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz sadece milletimizin emrindeyiz, onun hizmetkarıyız. Biz bunlar (Muhalefet) gibi talimatı kandilden almıyoruz.

Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız. Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız.

Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz.

İkinci turda rekor bir oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum. İkinci turda rekor bir oyla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar tevdi edeceğine inanıyorum.

Ülkenin kaynaklarını Londra tefecilerine aktarsaydık, inanın bizden kıymetlisi olmazdı. Ülkenin kaynaklarını Londra tefecilerine aktarsaydık, inanın bizden kıymetlisi olmazdı.

İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki, 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım. İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki, 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım.