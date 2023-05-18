https://sputniknews.com.tr/20230518/cin-ozel-elcimiz-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi-1071256135.html

Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi, Ukrayna'da Zelenskiy ile bir araya geldi

Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi, Ukrayna'da Zelenskiy ile bir araya geldi

Pekin yönetimi, özel elçisinin bu hafta başlarında Kiev'de yaptığı görüşmelerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini açıkladı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T12:59+0300

2023-05-18T12:59+0300

2023-05-18T13:02+0300

ukrayna krizi

çin

ukrayna

vladimir zelenskiy

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071255040_0:18:3077:1749_1920x0_80_0_0_ef5a00c371e337dd57df23cce9b8f5a6.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, toplantının elçi Li Hui ile Ukrayna dışişleri bakanı ve diğer hükümet yetkilileri arasındaki görüşmeler sırasında yapıldığını söyledi. Vang, gazetecilere verdiği demeçte, "Siyasi çözüm için tüm taraflar elverişli koşullar yaratmalı ve karşılıklı güven oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı. Zelenskiy ile Çin lideri Şi Cinping arasında daha önce yapılan bir telefon görüşmesinin ardından düzenlenen ziyarete ilişkin, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Li ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın iki gün boyunca 'Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı istikrarlı ve adil bir barışı yeniden tesis etmenin ilkelerini' ve 'Rus saldırganlığını durdurmanın yollarını' görüştüklerini söyledi. Bakanlık ayrıca, Ukrayna'nın topraklarının kaybedilmesi veya 'çatışmanın dondurulması' içeren hiçbir öneriyi kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu tekrarladı. Çin, Moskova'yı ABD'nin küresel hegemonyasına karşı diplomatik ve askeri bir ortak olarak görüyor. Pekin yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesinden biri olarak özel operasyonun başlangıcından bu yana statüsünü Rusya'ya yönelik diplomatik saldırıları savuşturmak için kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Li'nin Polonya, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceğini de söyledi ancak programının ayrıntılarını vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20230512/cinin-avrasya-ozel-temsilcisi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1071017096.html

çin

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, görüşme