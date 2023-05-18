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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/cin-ozel-elcimiz-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi-1071256135.html
Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi, Ukrayna'da Zelenskiy ile bir araya geldi
Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi, Ukrayna'da Zelenskiy ile bir araya geldi
Pekin yönetimi, özel elçisinin bu hafta başlarında Kiev'de yaptığı görüşmelerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini açıkladı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T12:59+0300
2023-05-18T13:02+0300
ukrayna krizi
çin
ukrayna
vladimir zelenskiy
görüşme
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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, toplantının elçi Li Hui ile Ukrayna dışişleri bakanı ve diğer hükümet yetkilileri arasındaki görüşmeler sırasında yapıldığını söyledi. Vang, gazetecilere verdiği demeçte, "Siyasi çözüm için tüm taraflar elverişli koşullar yaratmalı ve karşılıklı güven oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı. Zelenskiy ile Çin lideri Şi Cinping arasında daha önce yapılan bir telefon görüşmesinin ardından düzenlenen ziyarete ilişkin, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Li ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın iki gün boyunca 'Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı istikrarlı ve adil bir barışı yeniden tesis etmenin ilkelerini' ve 'Rus saldırganlığını durdurmanın yollarını' görüştüklerini söyledi. Bakanlık ayrıca, Ukrayna'nın topraklarının kaybedilmesi veya 'çatışmanın dondurulması' içeren hiçbir öneriyi kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu tekrarladı. Çin, Moskova'yı ABD'nin küresel hegemonyasına karşı diplomatik ve askeri bir ortak olarak görüyor. Pekin yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesinden biri olarak özel operasyonun başlangıcından bu yana statüsünü Rusya'ya yönelik diplomatik saldırıları savuşturmak için kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Li'nin Polonya, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceğini de söyledi ancak programının ayrıntılarını vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20230512/cinin-avrasya-ozel-temsilcisi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1071017096.html
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çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, görüşme
çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, görüşme

Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi, Ukrayna'da Zelenskiy ile bir araya geldi

12:59 18.05.2023 (güncellendi: 13:02 18.05.2023)
© AP PhotoÇin- Ukrayna
Çin- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AP Photo
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Pekin yönetimi, özel elçisinin bu hafta başlarında Kiev'de yaptığı görüşmelerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, toplantının elçi Li Hui ile Ukrayna dışişleri bakanı ve diğer hükümet yetkilileri arasındaki görüşmeler sırasında yapıldığını söyledi.
Vang, gazetecilere verdiği demeçte, "Siyasi çözüm için tüm taraflar elverişli koşullar yaratmalı ve karşılıklı güven oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ile Çin lideri Şi Cinping arasında daha önce yapılan bir telefon görüşmesinin ardından düzenlenen ziyarete ilişkin, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Li ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın iki gün boyunca 'Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı istikrarlı ve adil bir barışı yeniden tesis etmenin ilkelerini' ve 'Rus saldırganlığını durdurmanın yollarını' görüştüklerini söyledi.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
Ukrayna krizi
Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek
12 Mayıs, 22:26
Bakanlık ayrıca, Ukrayna'nın topraklarının kaybedilmesi veya 'çatışmanın dondurulması' içeren hiçbir öneriyi kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu tekrarladı.
Çin, Moskova'yı ABD'nin küresel hegemonyasına karşı diplomatik ve askeri bir ortak olarak görüyor. Pekin yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesinden biri olarak özel operasyonun başlangıcından bu yana statüsünü Rusya'ya yönelik diplomatik saldırıları savuşturmak için kullandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Li'nin Polonya, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceğini de söyledi ancak programının ayrıntılarını vermedi.
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