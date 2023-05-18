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https://sputniknews.com.tr/20230518/cin-orta-asya-zirvesi-basliyor-1071269260.html
Çin-Orta Asya Zirvesi başlıyor
Çin-Orta Asya Zirvesi başlıyor
Çin ile Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında işbirliği mekanizması oluşturulması öngörülen zirve Çin’de... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T16:38+0300
2023-05-18T16:38+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
orta asya
zirve
görüşme
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Çin-Orta Asya Zirvesi, yarın Çin’in Xi’an kentinde başlıyor. Zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katılacak. Çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı zirvede, liderlerin Çin-Orta Asya mekanizmasının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunması ve önemli siyasi belgelere imza atması bekleniyor.Kırgızistan ile Çin arasında 13 anlaşma imzalandıJinping’in zirve öncesi liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin arttırılmasına yönelik anlaşmalar imzalandı. Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Çin Hükümeti arasında karşılıksız yardım sağlanmasına ilişkin eğitim, bilim, kültür, havacılık, ticaret, basın- yayın, otomotiv, enerji ve tarım alanlarında 13 anlaşma imzalandı.Zirve, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında 31 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana devlet başkanlarının düzenlediği ilk yüz yüze toplantı olacak. Zirveden bir gün önce Jinping’in daveti üzerine Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan cumhurbaşkanları Çin’e geldi.
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çin halk cumhuriyeti
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çin, çin halk cumhuriyeti, orta asya, zirve, görüşme
çin, çin halk cumhuriyeti, orta asya, zirve, görüşme

Çin-Orta Asya Zirvesi başlıyor

16:38 18.05.2023
© İHAÇin-Orta Asya Zirvesi başlıyor
Çin-Orta Asya Zirvesi başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA
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Çin ile Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında işbirliği mekanizması oluşturulması öngörülen zirve Çin’de başlıyor.
Çin-Orta Asya Zirvesi, yarın Çin’in Xi’an kentinde başlıyor. Zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katılacak.
Çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı zirvede, liderlerin Çin-Orta Asya mekanizmasının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunması ve önemli siyasi belgelere imza atması bekleniyor.

Kırgızistan ile Çin arasında 13 anlaşma imzalandı

Jinping’in zirve öncesi liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında çeşitli alanlarda işbirliğinin arttırılmasına yönelik anlaşmalar imzalandı. Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Çin Hükümeti arasında karşılıksız yardım sağlanmasına ilişkin eğitim, bilim, kültür, havacılık, ticaret, basın- yayın, otomotiv, enerji ve tarım alanlarında 13 anlaşma imzalandı.
Zirve, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında 31 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana devlet başkanlarının düzenlediği ilk yüz yüze toplantı olacak. Zirveden bir gün önce Jinping’in daveti üzerine Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan cumhurbaşkanları Çin’e geldi.
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