https://sputniknews.com.tr/20230518/brentfordlu-futbolcu-ivan-toney-yasadisi-bahisten-8-ay-men-cezasi-aldi-1071275554.html
Brentfordlu futbolcu Ivan Toney, yasadışı bahisten 8 ay men cezası aldı
Brentfordlu futbolcu Ivan Toney, yasadışı bahisten 8 ay men cezası aldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'ye, yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T20:42+0300
2023-05-18T20:42+0300
2023-05-18T20:43+0300
spor
brentford
ingiltere
futbol
premier lig
ingiltere premier ligi
bahis
yasadışı bahis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063511184_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5941269ff6611cbe1dc44f8c1144377d.jpg
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 27 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.Bu sezon ligde attığı 20 golle takımının puan cetvelinde 9. sırada yer almasında en önemli etken olarak gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak 26 Mart'ta ilk kez bir maçta görev alan Jamaika asıllı oyuncu, cezasının dördüncü ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.Ivan Toney, sahalara 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren dönebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ingiliz-futbolcu-bahis-kurallarini-232-kez-ihlal-etmekle-suclandi-1063508330.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063511184_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_fb70105812a05809111e7d7afe1a2276.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brentford, ingiltere, futbol, premier lig, ingiltere premier ligi, bahis, yasadışı bahis
brentford, ingiltere, futbol, premier lig, ingiltere premier ligi, bahis, yasadışı bahis
Brentfordlu futbolcu Ivan Toney, yasadışı bahisten 8 ay men cezası aldı
20:42 18.05.2023 (güncellendi: 20:43 18.05.2023) Abone ol
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'ye, yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 27 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Bu sezon ligde attığı 20 golle takımının puan cetvelinde 9. sırada yer almasında en önemli etken olarak gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak 26 Mart'ta ilk kez bir maçta görev alan Jamaika asıllı oyuncu, cezasının dördüncü ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.
Ivan Toney, sahalara 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren dönebilecek.