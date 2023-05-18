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Brentfordlu futbolcu Ivan Toney, yasadışı bahisten 8 ay men cezası aldı
Brentfordlu futbolcu Ivan Toney, yasadışı bahisten 8 ay men cezası aldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'ye, yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 27 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.Bu sezon ligde attığı 20 golle takımının puan cetvelinde 9. sırada yer almasında en önemli etken olarak gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak 26 Mart'ta ilk kez bir maçta görev alan Jamaika asıllı oyuncu, cezasının dördüncü ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.Ivan Toney, sahalara 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren dönebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ingiliz-futbolcu-bahis-kurallarini-232-kez-ihlal-etmekle-suclandi-1063508330.html
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brentford, ingiltere, futbol, premier lig, ingiltere premier ligi, bahis, yasadışı bahis

Brentfordlu futbolcu Ivan Toney, yasadışı bahisten 8 ay men cezası aldı

20:42 18.05.2023 (güncellendi: 20:43 18.05.2023)
© AP Photo / Rui VieiraBrentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney
Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Rui Vieira
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Ivan Toney'ye, yasadışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası verildi.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 27 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Bu sezon ligde attığı 20 golle takımının puan cetvelinde 9. sırada yer almasında en önemli etken olarak gösterilen ve İngiltere Milli Takımı'na çağrılarak 26 Mart'ta ilk kez bir maçta görev alan Jamaika asıllı oyuncu, cezasının dördüncü ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.
Ivan Toney, sahalara 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren dönebilecek.
Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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