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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/binali-yildirim-sinan-beyin-de-cok-havaya-girmemesi-gerekir-1071280615.html
Binali Yıldırım: Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir
Binali Yıldırım: Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili "Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
sinan oğan
seçim
cumhurbaşkanı adayı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.Seçim gündemini yorumlayan Yıldırım, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için şu açıklamada bulundu:'Yanlış anlaşılmasını istemem'Açıklamalarının devamında ise "Ben bu konuşma içerisinde 'Sinan Bey ile ilgili havaya girdi' dedim yanlış anlaşılmasını istemem" diyen Binali Yıldırım, "Sinan Bey bu seçimle ortaya çıkan bir figürdür. Bunun kalıcı olması için iyi yorumlaması lazım. Siyasi söylemlerini gerçekleştirme yönünde adımlar atarsa siyasette kalıcı hale gelir" ifadesini kullandı. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:
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binali yıldırım, sinan oğan, seçim, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
binali yıldırım, sinan oğan, seçim, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi

Binali Yıldırım: Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir

23:02 18.05.2023 (güncellendi: 23:15 18.05.2023)
© İHA Binali Yıldırım
 Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili "Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.
Seçim gündemini yorumlayan Yıldırım, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için şu açıklamada bulundu:
"Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz Cumhur İttifakız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar."

'Yanlış anlaşılmasını istemem'

Açıklamalarının devamında ise "Ben bu konuşma içerisinde 'Sinan Bey ile ilgili havaya girdi' dedim yanlış anlaşılmasını istemem" diyen Binali Yıldırım, "Sinan Bey bu seçimle ortaya çıkan bir figürdür. Bunun kalıcı olması için iyi yorumlaması lazım. Siyasi söylemlerini gerçekleştirme yönünde adımlar atarsa siyasette kalıcı hale gelir" ifadesini kullandı. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Sinan Bey Türk devletleri ile iş birliğini daha fazla haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu Güney koridorunu anlatmaya çalışırken o da vahim bir konudur. Bilmediği bir şey var. Biz Gürcistan üzerine Bakü'ye demiryolunu başlattık. Sinan Bey'in Türk devletleri ile ilişkileri geliştirmek konusundaki hassasiyetini biliyorum. Terör örgütü konusunda da aynı şekildi. Göçmenler konusunda da her şeyden önce bunlar insan. Bu geçici bir sorun. Biz orada Suriye'nin tamamına hâkim olmayan bir yönetim var. PKK'nın akrabaları orada, Amerika da bizim müttefikimiz olmasına rağmen orada adın konmamış bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Sınırlarına sahip olamayan bir ülke bunu yapabilir mi? Sinan Bey'in söyledikleri ile bizim söylediklerimiz arasında uçurum yok. Aynı şeyleri söylesek zaten bizim partimizde olurdu. Anlaşamayacağımız bir şey yok."

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