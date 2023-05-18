Binali Yıldırım: Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir

"Sinan Bey Türk devletleri ile iş birliğini daha fazla haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu Güney koridorunu anlatmaya çalışırken o da vahim bir konudur. Bilmediği bir şey var. Biz Gürcistan üzerine Bakü'ye demiryolunu başlattık. Sinan Bey'in Türk devletleri ile ilişkileri geliştirmek konusundaki hassasiyetini biliyorum. Terör örgütü konusunda da aynı şekildi. Göçmenler konusunda da her şeyden önce bunlar insan. Bu geçici bir sorun. Biz orada Suriye'nin tamamına hâkim olmayan bir yönetim var. PKK'nın akrabaları orada, Amerika da bizim müttefikimiz olmasına rağmen orada adın konmamış bir terör devleti kurmaya çalışıyor. Sınırlarına sahip olamayan bir ülke bunu yapabilir mi? Sinan Bey'in söyledikleri ile bizim söylediklerimiz arasında uçurum yok. Aynı şeyleri söylesek zaten bizim partimizde olurdu. Anlaşamayacağımız bir şey yok."