https://sputniknews.com.tr/20230518/bidenin-socusu-jean-pierre-rusyayla-ilgili-bir-soru-uzerine-brifingden-kacti-1071277888.html
‘Biden’ın sözcüsü Jean-Pierre, Rusya’yla ilgili bir soru üzerine brifingden kaçtı’
‘Biden’ın sözcüsü Jean-Pierre, Rusya’yla ilgili bir soru üzerine brifingden kaçtı’
Daily Mail gazetesi, Beyaz Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in FBI’ın Rus hükümetinin ABD başkanlık seçimlerini Trump’ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T21:55+0300
2023-05-18T21:55+0300
2023-05-18T21:55+0300
dünya
rusya
abd
fbi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065353415_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9250014f10546ffd0ac00560b0111399.jpg
Beyaz Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in brifingi sırasında Real Clear Politics muhabiri Philip Wegmann, Beyaz Saray’ın Özel Yetkili Savcı Durham’ın FBI soruşturmasıyla ilgili yayınladığı rapora tepkisini sordu. Ancak Sözcü, bu soruyu ABD Adalet Bakanlığı’na yöneltilmesini istedi.Wegmann, sorusunda ısrar etti. Başkan Joe Biden’in sıkça Adalet Bakanlığı ve FBI’nın bağımsız kalması gerektiği yönündeki ifadelerini anımsatan gazeteci, Savcı Durham’ın raporunun 'durumun farklı olduğunu kanıtladığını' söyledi. Real Clear Politics muhabiri ayrıca Biden’ın Özel Yetkili Savcının, FBI’nın ‘radikal değişikliklere’ ihtiyacı olduğu yönündeki sözlerine katılıp katılmadığını sordu.Jean-Pierre, bunun üzerine not defterini kapatarak bu soruların Adalet Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini tekrarladı. “Bu, kürsüden konuşmak istediğim bir şey değil. Sorununuzda belirttiğiniz gibi Adalet Bakanlığı’nın bağımsızlığına inanıyoruz. Bu, Başkan’ın adayken söylediği ve son iki yıldır söylediği bir şey” diyen Beyaz Saray Sözcüsü kürsüyü terk etti.Daily Mail, Jean-Pierre’in bu cevaplarının sosyal medya kullanıcılarını kızdırdığını yazdı. Bununla birlikte Fox News, daha önce Beyaz Saray Sözcüsü’nün sosyal medya üzerinden Trump’a yönelik soruşturmaya destek verdiğini ve eski ülke lideri için 'Rusya’nın kuklası' nitelendirmesinde bulunduğunu anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/ingilteredeki-24-universiteden-turkiyeye-3-tir-yardim-1067688822.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/04/1065353415_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd6ee0aad81471fd7457018a3487675.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, fbi
‘Biden’ın sözcüsü Jean-Pierre, Rusya’yla ilgili bir soru üzerine brifingden kaçtı’
Abone ol
Daily Mail gazetesi, Beyaz Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in FBI’ın Rus hükümetinin ABD başkanlık seçimlerini Trump’ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine brifingini aniden yarıda keserek 'kürsüden kaçtığı' için eleştirildiğini belirtti.
Beyaz Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in brifingi sırasında Real Clear Politics muhabiri Philip Wegmann, Beyaz Saray’ın Özel Yetkili Savcı Durham’ın FBI soruşturmasıyla ilgili yayınladığı rapora tepkisini sordu. Ancak Sözcü, bu soruyu ABD Adalet Bakanlığı’na yöneltilmesini istedi.
Wegmann, sorusunda ısrar etti. Başkan Joe Biden’in sıkça Adalet Bakanlığı ve FBI’nın bağımsız kalması gerektiği yönündeki ifadelerini anımsatan gazeteci, Savcı Durham’ın raporunun 'durumun farklı olduğunu kanıtladığını' söyledi. Real Clear Politics muhabiri ayrıca Biden’ın Özel Yetkili Savcının, FBI’nın ‘radikal değişikliklere’ ihtiyacı olduğu yönündeki sözlerine katılıp katılmadığını sordu.
Jean-Pierre, bunun üzerine not defterini kapatarak bu soruların Adalet Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini tekrarladı. “Bu, kürsüden konuşmak istediğim bir şey değil. Sorununuzda belirttiğiniz gibi Adalet Bakanlığı’nın bağımsızlığına inanıyoruz. Bu, Başkan’ın adayken söylediği ve son iki yıldır söylediği bir şey” diyen Beyaz Saray Sözcüsü kürsüyü terk etti.
Daily Mail, Jean-Pierre’in bu cevaplarının sosyal medya kullanıcılarını kızdırdığını yazdı. Bununla birlikte Fox News, daha önce Beyaz Saray Sözcüsü’nün sosyal medya üzerinden Trump’a yönelik soruşturmaya destek verdiğini ve eski ülke lideri için 'Rusya’nın kuklası' nitelendirmesinde bulunduğunu anımsattı.