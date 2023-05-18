https://sputniknews.com.tr/20230518/bidenin-socusu-jean-pierre-rusyayla-ilgili-bir-soru-uzerine-brifingden-kacti-1071277888.html

‘Biden’ın sözcüsü Jean-Pierre, Rusya’yla ilgili bir soru üzerine brifingden kaçtı’

‘Biden’ın sözcüsü Jean-Pierre, Rusya’yla ilgili bir soru üzerine brifingden kaçtı’

Daily Mail gazetesi, Beyaz Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in FBI’ın Rus hükümetinin ABD başkanlık seçimlerini Trump’ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T21:55+0300

2023-05-18T21:55+0300

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Beyaz Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in brifingi sırasında Real Clear Politics muhabiri Philip Wegmann, Beyaz Saray’ın Özel Yetkili Savcı Durham’ın FBI soruşturmasıyla ilgili yayınladığı rapora tepkisini sordu. Ancak Sözcü, bu soruyu ABD Adalet Bakanlığı’na yöneltilmesini istedi.Wegmann, sorusunda ısrar etti. Başkan Joe Biden’in sıkça Adalet Bakanlığı ve FBI’nın bağımsız kalması gerektiği yönündeki ifadelerini anımsatan gazeteci, Savcı Durham’ın raporunun 'durumun farklı olduğunu kanıtladığını' söyledi. Real Clear Politics muhabiri ayrıca Biden’ın Özel Yetkili Savcının, FBI’nın ‘radikal değişikliklere’ ihtiyacı olduğu yönündeki sözlerine katılıp katılmadığını sordu.Jean-Pierre, bunun üzerine not defterini kapatarak bu soruların Adalet Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini tekrarladı. “Bu, kürsüden konuşmak istediğim bir şey değil. Sorununuzda belirttiğiniz gibi Adalet Bakanlığı’nın bağımsızlığına inanıyoruz. Bu, Başkan’ın adayken söylediği ve son iki yıldır söylediği bir şey” diyen Beyaz Saray Sözcüsü kürsüyü terk etti.Daily Mail, Jean-Pierre’in bu cevaplarının sosyal medya kullanıcılarını kızdırdığını yazdı. Bununla birlikte Fox News, daha önce Beyaz Saray Sözcüsü’nün sosyal medya üzerinden Trump’a yönelik soruşturmaya destek verdiğini ve eski ülke lideri için 'Rusya’nın kuklası' nitelendirmesinde bulunduğunu anımsattı.

https://sputniknews.com.tr/20230302/ingilteredeki-24-universiteden-turkiyeye-3-tir-yardim-1067688822.html

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