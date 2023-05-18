https://sputniknews.com.tr/20230518/beyoglunda-polis-uygulamasi-sirasinda-denize-atlayan-kisi-kayboldu-1071283332.html
Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayan kişi kayboldu
Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayan kişi kayboldu
İstanbul Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T23:59+0300
2023-05-18T23:59+0300
2023-05-18T23:59+0300
türkiye
beyoğlu
galata köprüsü
deniz
polis
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Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, orada bulunanların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
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beyoğlu
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beyoğlu, galata köprüsü, deniz, polis
beyoğlu, galata köprüsü, deniz, polis
Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayan kişi kayboldu
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İstanbul Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.
Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, orada bulunanların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.