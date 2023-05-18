https://sputniknews.com.tr/20230518/beyoglunda-polis-uygulamasi-sirasinda-denize-atlayan-kisi-kayboldu-1071283332.html

Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayan kişi kayboldu

Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayan kişi kayboldu

İstanbul Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T23:59+0300

2023-05-18T23:59+0300

2023-05-18T23:59+0300

türkiye

beyoğlu

galata köprüsü

deniz

polis

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Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.Polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, orada bulunanların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

türkiye

beyoğlu

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beyoğlu, galata köprüsü, deniz, polis