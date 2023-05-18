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Balıkesir'de sağanak: Su baskınları meydana geldi
Balıkesir'de sağanak: Su baskınları meydana geldi
Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Altıeylül ilçesi Bahçelievler ve Plevne mahallelerinde yağış nedeniyle polis ekipleri bazı caddelerin ulaşımlarını durdurdu.Trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı sahadaki çalışmaları koordine etti.Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "kentin ani bir şekilde aşırı yağışa maruz kaldığını" söyledi.Başkan Yılmaz, "Su biriken yerlerde çalışıyoruz. Şiddetli bir yağmur oldu altyapıdaki yüklenmeden dolayı asfalt zarar gördü. Geçmiş olsun." dedi.Sındırgı ilçesinde de yağış etkili olurken çakan şimşekler geceyi aydınlattı.Ekipler yağıştan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/valilik-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-uyardi-ankarada-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1071199480.html
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balıkesir, sel, sağanak
balıkesir, sel, sağanak

Balıkesir'de sağanak: Su baskınları meydana geldi

10:56 18.05.2023
© İHA / EMRE BİNAKURANBalıkesir'de sağanak: Su baskınları meydana geldi
Balıkesir'de sağanak: Su baskınları meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA / EMRE BİNAKURAN
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Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı.
Balıkesir'de etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Altıeylül ilçesi Bahçelievler ve Plevne mahallelerinde yağış nedeniyle polis ekipleri bazı caddelerin ulaşımlarını durdurdu.
Trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı sahadaki çalışmaları koordine etti.
Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "kentin ani bir şekilde aşırı yağışa maruz kaldığını" söyledi.
Başkan Yılmaz, "Su biriken yerlerde çalışıyoruz. Şiddetli bir yağmur oldu altyapıdaki yüklenmeden dolayı asfalt zarar gördü. Geçmiş olsun." dedi.
Sındırgı ilçesinde de yağış etkili olurken çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Ekipler yağıştan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.
Yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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Valilik sel ve su baskınlarına karşı uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor
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