https://sputniknews.com.tr/20230518/bakan-nebatiden-chp-lideri-kilicdarogluna-turkiyeyi-turk-milletini-tanimiyorsun-1071243044.html

Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Türkiye'yi, Türk milletini tanımıyorsun

Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Türkiye'yi, Türk milletini tanımıyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bakan Nebati, "Haftalardır öyle bir kampanya yürüttün ki Türkiye'nin gerçekliğinden uzak, dışarıdan bir... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T01:56+0300

2023-05-18T01:56+0300

2023-05-18T01:56+0300

2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Toroslar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, seçim sürecinde görev alan teşkilat mensuplarını tebrik etti.Allah'ın rızasını ve milletin takdirini almak için çalıştıklarını belirten Nebati, "Biz seçimde koşturmaktan yorulmayız. Onun için de sanki 5 yıl hiç seçim yapılmamış gibi 28 Mayıs'a büyük bir heyecanla odaklandık" diye konuştu.Nebati, Cumhur İttifakı'nın Mecliste çoğunluğu oluşturduğunu anımsatarak, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihi oy oranıyla tekrar seçeceklerini söyledi.'Bir aydır seçim kampanyası boyunca neredeydin?'Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:'Siyaset sosyal medyada yapılmaz'Bakan Nebati, siyasetin vatandaşla yapılacağını belirterek, "Siyaset sosyal medyada yapılmaz, siyaset vatandaşla, sokakta yapılır. Kalplere girmekle, gönüllerle bağ kurmakla, dokunmakla, anlamakla, milli olmakla olur. Siyaset, bayrağına Diyarbakır'da, Trabzon'da, Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da, Avrupa'da, Amerika'da da sahip çıkmakla olur. Öyle ülkenin bir tarafında farklı işaretler yapacaksın, mesajlar vereceksin, başka tarafında farklı mesajlar vereceksin, kapalı kapılar ardında sana reçeteyi verenlerle iş yapacaksın, sana gelen talimatlara göre iş yapacaksın sonra da 'Ben cumhurbaşkanı olacağım' diyeceksin.' Sana bir şey çıkmaz" değerlendirmesinde bulundu.Depremzede seçmenlere yönelik hakaretlere tepki gösteren Nebati, şöyle konuştu:'Önce mutfakta şimdi de masayı yumruklayarak siyaset yapıyor'Nebati, kendilerinin proje üretirken muhalefetin soğan konuştuğunu ifade ederek, "Geldiğimiz günden beri sadece Mersin'de açtıklarımız ve yaptıklarımız milyar dolarlar... Sadece Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 20 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı, sadece Gülnar'dan binlerce insan çalışıyor. Biz bunları konuşuyoruz, onlar ne konuşuyor? Önce mutfakta şimdi de masayı yumruklayarak siyaset yapıyor" dedi.Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde geldiği noktanın hesabını yaparak konuştuklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:Nebati, 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'ne kadar hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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nureddin nebati, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu