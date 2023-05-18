https://sputniknews.com.tr/20230518/bahceliden-19-mayis-mesaji-turkiyenin-krize-degil-kucaklasmaya-ihtiyaci-vardir--1071270941.html

Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye'nin krize değil kucaklaşmaya ihtiyacı vardır'

Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye'nin krize değil kucaklaşmaya ihtiyacı vardır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T17:45+0300

2023-05-18T17:45+0300

2023-05-18T17:51+0300

devlet bahçeli

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

mesaj

politika

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MHP Genel Başkanı Bahçeli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını' dile getiren Bahçeli, "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir. 19 Mayıs 1919’un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir" ifadesini kullandı.MHP lideri Bahçeli, "Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır" dedi.Mesajında birlik çağrısında bulunan Devlet Bahçeli "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur" ifadesine yer verdi.

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devlet bahçeli, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, mesaj