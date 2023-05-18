https://sputniknews.com.tr/20230518/bahceliden-19-mayis-mesaji-turkiyenin-krize-degil-kucaklasmaya-ihtiyaci-vardir--1071270941.html
Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye'nin krize değil kucaklaşmaya ihtiyacı vardır'
Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye'nin krize değil kucaklaşmaya ihtiyacı vardır'
MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T17:45+0300
2023-05-18T17:45+0300
2023-05-18T17:51+0300
devlet bahçeli
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
mesaj
politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını' dile getiren Bahçeli, "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir. 19 Mayıs 1919’un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir" ifadesini kullandı.MHP lideri Bahçeli, "Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır" dedi.Mesajında birlik çağrısında bulunan Devlet Bahçeli "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur" ifadesine yer verdi.
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devlet bahçeli, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, mesaj
devlet bahçeli, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, mesaj
Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı: 'Türkiye'nin krize değil kucaklaşmaya ihtiyacı vardır'
17:45 18.05.2023 (güncellendi: 17:51 18.05.2023) Abone ol
MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin pazarlıkla, lütufla, ikramla, siparişle kurulmadığını' dile getiren Bahçeli, "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir. 19 Mayıs 1919’un fikir dinamiği Türk milliyetçiliğidir" ifadesini kullandı.
MHP lideri Bahçeli, "Demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır" dedi.
Mesajında birlik çağrısında bulunan Devlet Bahçeli "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur" ifadesine yer verdi.