https://sputniknews.com.tr/20230518/aracinin-arkasinda-asili-halde-olu-bir-kopegi-tasiyan-surucuye-3-bin-lira-para-cezasi-1071242370.html

Aracının arkasında asılı halde ölü bir köpeği taşıyan sürücüye 3 bin lira para cezası

Aracının arkasında asılı halde ölü bir köpeği taşıyan sürücüye 3 bin lira para cezası

İstanbul'da bir köpeği aracına iple asarak yolculuk yapan sürücü 3 bin TL para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T01:22+0300

2023-05-18T01:22+0300

2023-05-18T01:22+0300

türkiye

hayvanlara işkence

köpek

sarıyer

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Sarıyer'de, arka kısmında iple asılı köpeğin bulunduğu aracıyla trafikte seyir halindeyken görüntülenen sürücüye idari para cezası uygulandı.Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada paylaşılan 'hayvana işkence' görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri araç sürücüsü İ.Z'yi Ayazağa Mahallesi'nde gözaltına aldı.Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanan şüpheli, ''hayvana kötü muamele ve işkence' suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

türkiye

sarıyer

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Sputnik Türkiye

hayvanlara işkence, köpek, sarıyer