https://sputniknews.com.tr/20230518/antonov-ciain-rus-vatandaslarina-cagrisi-rusyaya-karsi-hibrit-savasin-bir-parcasidir-1071253521.html

Antonov: CIA’in Rus vatandaşlarına çağrısı Rusya’ya karşı hibrit savaşın bir parçasıdır

Antonov: CIA’in Rus vatandaşlarına çağrısı Rusya’ya karşı hibrit savaşın bir parçasıdır

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, CIA'in Ruslara bilgi paylaşma çağrısının Rusya'ya karşı koordineli hibrit savaşının bir parçası olduğunu... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T12:05+0300

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Büyükelçiliğinin Telegram kanalında yapılan paylaşımda sözleri alıntılanan Büyükelçi Antonov, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Rusya vatandaşlarına hassas bilgileri paylaşma çağrısının Rusya'ya karşı koordineli hibrit savaşının bir parçası olduğunu ifade etti.ABD’nin bu adımının Moskova’ya karşı yapılan ilk provokasyon olmadığına dikkat çeken Antonov, “Bu, Rusya Federasyonu'na karşı açılan hibrit savaş çerçevesinde koordineli bir kampanyadır” vurgusunu yaptı.Rus Büyükelçi, ‘ani yaptırım saldırısı’ başarısızlığa uğrayan ve Moskova'yı askeri bir yenilgiye uğratmanın imkansızlığını fark eden Batı’nın Rus toplumunda kafa karışıklığı yaratmaya çalıştığını ifade etti.Antonov, özel askeri harekatın Rusların desteğini aldığı için Amerikan istihbarat servislerinin faaliyetlerinin Washington'un umutlarını haklı çıkarmayacağının altını çizdi.

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