https://sputniknews.com.tr/20230518/altundan-almanyadaki-turk-gazetecilerin-gozaltilarina-sessiz-kalinmasina-tepki-kabul-edilemez-1071273608.html
Altun'dan Almanya'daki Türk gazetecilerin gözaltılarına sessiz kalınmasına tepki: Kabul edilemez
Altun'dan Almanya'daki Türk gazetecilerin gözaltılarına sessiz kalınmasına tepki: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Almanya'da Türk gazetecilere yönelik gözaltılara sessiz kalınmasına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T19:30+0300
2023-05-18T19:30+0300
2023-05-18T19:30+0300
türkiye
fahrettin altun
gazeteci
gözaltı
vedant patel
abd
trt world
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da Türk gazetecilerin evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasına sessiz kalmanın da kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in Alman polisince gözaltına alınan 2 Türk gazeteci hakkında TRT World Washington muhabirinin sorusunu yanıtsız bırakmasını değerlendirdi."Bozacının şahidi şıracı. Almanya'da kanuni bir biçimde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Türk basın mensuplarını hedef alan çirkin operasyon kadar yapılanlara sessiz kalmak da kesinlikle kabul edilemez" değerlendirmesinde bulunan Altun, yüzlerce yabancı basın mensubunun özgürce çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye'ye her fırsatta ders vermeye kalkanların, bugün sözde değerlerinin gerçek yüzünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.Altun, şunları kaydetti:- Patel'in yanıtıTürk gazetecinin, AB üyesi ve NATO müttefiki Almanya'da 2 Türk gazetecinin gözaltına alındığını hatırlatılarak, "Bu, gazetecileri sindirme ve kötü davranma değil mi, ne dersiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Patel, davanın detaylarını bilmediğini belirterek, konu hakkında yorum yapmayı reddetmişti.Gazetecinin, "Konu basın özgürlüğü olunca çoğu davanın detayını bilmiyorsunuz" ifadesini kullanması üzerine Patel, "Sorunuzdaki varsayımı reddediyorum. Spesifik bilgi olmadan davalar hakkında konuşmuyoruz. Sizi Alman kolluk kuvvetlerine yönlendiriyorum. Genel olarak bakınca basın özgürlüğü hakkında hepimiz çok açık konuştuk ama başka söyleyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
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fahrettin altun, gazeteci, gözaltı, vedant patel, abd, trt world
fahrettin altun, gazeteci, gözaltı, vedant patel, abd, trt world
Altun'dan Almanya'daki Türk gazetecilerin gözaltılarına sessiz kalınmasına tepki: Kabul edilemez
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Almanya'da Türk gazetecilere yönelik gözaltılara sessiz kalınmasına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin artık kendi çıkarlarını koruyan, vatandaşına yapılan yanlışın hesabını mutlaka soran, büyük bir devlet olduğunu seve seve hazmedeceksiniz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da Türk gazetecilerin evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasına sessiz kalmanın da kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirtti.
Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in Alman polisince gözaltına alınan 2 Türk gazeteci hakkında TRT World Washington muhabirinin sorusunu yanıtsız bırakmasını değerlendirdi.
"Bozacının şahidi şıracı. Almanya'da kanuni bir biçimde gazetecilik faaliyetlerinde bulunan Türk basın mensuplarını hedef alan çirkin operasyon kadar yapılanlara sessiz kalmak da kesinlikle kabul edilemez" değerlendirmesinde bulunan Altun, yüzlerce yabancı basın mensubunun özgürce çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye'ye her fırsatta ders vermeye kalkanların, bugün sözde değerlerinin gerçek yüzünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.
"Basın mensuplarımızı sindirmek için yapılan bu operasyonu, yabancı büyükelçilere 'Batı'nın sözünden çıkmayacak bir Türkiye' sözü verenlerin 14 Mayıs'ta kazanabileceğini zannederek bu operasyonu planladığını çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye'nin artık kendi çıkarlarını koruyan, vatandaşına yapılan yanlışın hesabını mutlaka soran, büyük bir devlet olduğunu seve seve hazmedeceksiniz."
Türk gazetecinin, AB üyesi ve NATO müttefiki Almanya'da 2 Türk gazetecinin gözaltına alındığını hatırlatılarak, "Bu, gazetecileri sindirme ve kötü davranma değil mi, ne dersiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Patel, davanın detaylarını bilmediğini belirterek, konu hakkında yorum yapmayı reddetmişti.
Gazetecinin, "Konu basın özgürlüğü olunca çoğu davanın detayını bilmiyorsunuz" ifadesini kullanması üzerine Patel, "Sorunuzdaki varsayımı reddediyorum. Spesifik bilgi olmadan davalar hakkında konuşmuyoruz. Sizi Alman kolluk kuvvetlerine yönlendiriyorum. Genel olarak bakınca basın özgürlüğü hakkında hepimiz çok açık konuştuk ama başka söyleyeceğim bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.