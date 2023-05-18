https://sputniknews.com.tr/20230518/altun-cumhurbaskani-erdoganin-uyarisini-paylasti-en-buyuk-dusmanimiz-zafer-sarhoslugudur-1071240676.html
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısını paylaştı: 'En büyük düşmanımız zafer sarhoşluğudur'
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısını paylaştı: 'En büyük düşmanımız zafer sarhoşluğudur'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Ankara İl Başkanlığı toplantısında yaptığı uyarıyı paylaştı. Erdoğan'ın "Arkadaşlar, en... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T00:12+0300
2023-05-18T00:12+0300
2023-05-18T00:24+0300
2023 türkiye seçimleri
fahrettin altun
recep tayyip erdoğan
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642148_0:50:2957:1713_1920x0_80_0_0_b5a01ea6018549427165dcae6a82c3fd.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile toplantı yaptığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda 'çok önemli bir hakikate" dikkat çektiğini ifade eden Altun, paylaşımda şunları yazdı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642148_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e0daa97a2101e830fc5a63356e43685.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, ak parti
fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, ak parti
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısını paylaştı: 'En büyük düşmanımız zafer sarhoşluğudur'
00:12 18.05.2023 (güncellendi: 00:24 18.05.2023) Abone ol
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Ankara İl Başkanlığı toplantısında yaptığı uyarıyı paylaştı. Erdoğan'ın "Arkadaşlar, en büyük düşmanımız rehavettir, tavsamadır ve zafer sarhoşluğudur" dediğini aktaran Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu önemli çağrısı ve uyarısı hepimizin kulağına küpe olmalı" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile toplantı yaptığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda 'çok önemli bir hakikate" dikkat çektiğini ifade eden Altun, paylaşımda şunları yazdı:
Bugün Cumhurbaşkanımız AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile yaptığı toplantıda çok önemli bir hakikate dikkat çekti, hayati bir uyarıda bulundu. Dedi ki sayın Cumhurbaşkanımız, 'Arkadaşlar, en büyük düşmanımız rehavettir, tavsamadır ve zafer sarhoşluğudur. Maçın ilk yarısını önde tamamladık. İnşallah büyük bir avantajla girdiğimiz ikinci yarıyı da önde tamamlayıp zafer kazanacağız. Ancak unutmayın ki bu maçın hakemi millettir. O nedenle daha çok ter dökeceğiz, daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla gönüle dokunacağız, daha fazla sayıda insanı ikna edeceğiz. Böylece 28 Mayıs’ta zaferimizi ilan edeceğiz.' Cumhurbaşkanımızın bu önemli çağrısı ve uyarısı hepimizin kulağına küpe olmalı…