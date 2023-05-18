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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısını paylaştı: 'En büyük düşmanımız zafer sarhoşluğudur'
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısını paylaştı: 'En büyük düşmanımız zafer sarhoşluğudur'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Ankara İl Başkanlığı toplantısında yaptığı uyarıyı paylaştı. Erdoğan'ın "Arkadaşlar, en... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T00:12+0300
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2023 türkiye seçimleri
fahrettin altun
recep tayyip erdoğan
ak parti
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile toplantı yaptığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda 'çok önemli bir hakikate" dikkat çektiğini ifade eden Altun, paylaşımda şunları yazdı:
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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, ak parti

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısını paylaştı: 'En büyük düşmanımız zafer sarhoşluğudur'

00:12 18.05.2023 (güncellendi: 00:24 18.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Ankara İl Başkanlığı toplantısında yaptığı uyarıyı paylaştı. Erdoğan'ın "Arkadaşlar, en büyük düşmanımız rehavettir, tavsamadır ve zafer sarhoşluğudur" dediğini aktaran Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu önemli çağrısı ve uyarısı hepimizin kulağına küpe olmalı" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile toplantı yaptığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda 'çok önemli bir hakikate" dikkat çektiğini ifade eden Altun, paylaşımda şunları yazdı:

Bugün Cumhurbaşkanımız AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile yaptığı toplantıda çok önemli bir hakikate dikkat çekti, hayati bir uyarıda bulundu. Dedi ki sayın Cumhurbaşkanımız, 'Arkadaşlar, en büyük düşmanımız rehavettir, tavsamadır ve zafer sarhoşluğudur. Maçın ilk yarısını önde tamamladık. İnşallah büyük bir avantajla girdiğimiz ikinci yarıyı da önde tamamlayıp zafer kazanacağız. Ancak unutmayın ki bu maçın hakemi millettir. O nedenle daha çok ter dökeceğiz, daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla gönüle dokunacağız, daha fazla sayıda insanı ikna edeceğiz. Böylece 28 Mayıs’ta zaferimizi ilan edeceğiz.' Cumhurbaşkanımızın bu önemli çağrısı ve uyarısı hepimizin kulağına küpe olmalı…

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