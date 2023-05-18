Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısını paylaştı: 'En büyük düşmanımız zafer sarhoşluğudur'

Bugün Cumhurbaşkanımız AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile yaptığı toplantıda çok önemli bir hakikate dikkat çekti, hayati bir uyarıda bulundu. Dedi ki sayın Cumhurbaşkanımız, 'Arkadaşlar, en büyük düşmanımız rehavettir, tavsamadır ve zafer sarhoşluğudur. Maçın ilk yarısını önde tamamladık. İnşallah büyük bir avantajla girdiğimiz ikinci yarıyı da önde tamamlayıp zafer kazanacağız. Ancak unutmayın ki bu maçın hakemi millettir. O nedenle daha çok ter dökeceğiz, daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla gönüle dokunacağız, daha fazla sayıda insanı ikna edeceğiz. Böylece 28 Mayıs’ta zaferimizi ilan edeceğiz.' Cumhurbaşkanımızın bu önemli çağrısı ve uyarısı hepimizin kulağına küpe olmalı…