https://sputniknews.com.tr/20230518/almanya-savunma-bakani-baltiklarda-hava-polisligi-icin-yeni-bir-format-olusturduk-1071243259.html
Almanya Savunma Bakanı: Baltıklarda hava polisliği için yeni bir format oluşturduk
Almanya Savunma Bakanı: Baltıklarda hava polisliği için yeni bir format oluşturduk
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'nde İngiltere, Kanada, Almanya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın katılımıyla hava polisliği için 3+3... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T02:00+0300
2023-05-18T02:00+0300
2023-05-18T02:00+0300
savunma
baltık denizi
ben wallace
ingiltere
almanya
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bugün Berlin'de İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile ortak basın toplantısı düzenledi.Pistorius, yaptığı açıklamada, "Almanya, İngiltere ve Kanada bir tarafta, Litvanya, Estonya ve Letonya diğer tarafta. Benim teklifim üzerine yeni bir 3+3 formatı oluşturuldu" ifadelerini kullandı.Bakan, söz konusu formatın NATO'nun 'doğu kanadındaki korunmasız bir noktada', İngiltere ve Almanya hava kuvvetlerinin Baltıklarda hava polisliği yetkisinin sona ermiş olması nedeniyle oluşturulduğunu belirtti.Bu formatın oluşturulmasının amacının 'hava tatbikatlarının lojistiğinin iyileştirilmesi bağlamında üç Baltık ortağıyla daha yakın koordinasyon sağlamak' olduğunu dile getiren Pistorius, komutanlar arasında düzenlenecek olan toplantının bu ayın sonunda Litvanya'da yapılacağını da sözlerine ekledi.Alman haber ajansı dpa daha önce Estonya, Letonya ve Litvanya'nın kendi hava savunma sistemlerine sahip olmadığını, bu nedenle 2004 yılından bu yana NATO'nun Baltık ülkelerinde hava güvenliğini sağladığını bildirmişti.Bu amaçla NATO müttefikleri düzenli olarak kuzeydoğu Avrupa'daki Baltık ülkelerine savaş uçakları ve personel gönderiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/wp-nato-vilniustaki-zirvede-ukraynayi-ittifaka-davet-etmeme-karari-aldi-1071134011.html
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baltık denizi, ben wallace, ingiltere, almanya, boris pistorius
baltık denizi, ben wallace, ingiltere, almanya, boris pistorius
Almanya Savunma Bakanı: Baltıklarda hava polisliği için yeni bir format oluşturduk
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baltık Denizi'nde İngiltere, Kanada, Almanya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın katılımıyla hava polisliği için 3+3 formatı oluşturulduğunu duyurdu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bugün Berlin'de İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Pistorius, yaptığı açıklamada, "Almanya, İngiltere ve Kanada bir tarafta, Litvanya, Estonya ve Letonya diğer tarafta. Benim teklifim üzerine yeni bir 3+3 formatı oluşturuldu" ifadelerini kullandı.
Bakan, söz konusu formatın NATO'nun 'doğu kanadındaki korunmasız bir noktada', İngiltere ve Almanya hava kuvvetlerinin Baltıklarda hava polisliği yetkisinin sona ermiş olması nedeniyle oluşturulduğunu belirtti.
Bu formatın oluşturulmasının amacının 'hava tatbikatlarının lojistiğinin iyileştirilmesi bağlamında üç Baltık ortağıyla daha yakın koordinasyon sağlamak' olduğunu dile getiren Pistorius, komutanlar arasında düzenlenecek olan toplantının bu ayın sonunda Litvanya'da yapılacağını da sözlerine ekledi.
Alman haber ajansı dpa daha önce Estonya, Letonya ve Litvanya'nın kendi hava savunma sistemlerine sahip olmadığını, bu nedenle 2004 yılından bu yana NATO'nun Baltık ülkelerinde hava güvenliğini sağladığını bildirmişti.
Bu amaçla NATO müttefikleri düzenli olarak kuzeydoğu Avrupa'daki Baltık ülkelerine savaş uçakları ve personel gönderiyor.