https://sputniknews.com.tr/20230518/ak-partili-kurtulmus-chpnin-kabiliyetsizligi-bir-kisinin-basina-patladi-1071261650.html

AK Partili Kurtulmuş: CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına patladı

AK Partili Kurtulmuş: CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına patladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel seçimin ardından istifa... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T14:05+0300

2023-05-18T14:05+0300

2023-05-18T14:05+0300

2023 türkiye seçimleri

numan kurtulmuş

seçim

ak parti

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.Kurtulmuş, "Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti'de CHP'ye fark atmıştır. Sonuçta cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 gerekir. İkinci turda Cumhurbaşkanımız oylarını artırarak cumhurbaşkanı seçilecektir" dedi ve seçimlere katılım oranlarını değerlendirdi:'İki belediye başkanı sorumsuz davrandı'Kurtulmuş İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek "2 büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen, 'seçimi biz kazandık' gibi büyük yalanı ortaya atarak hem sorumsuz davranmışlar hem de maalesef Türkiye'de olabilecek birtakım karışıklıklara kapı araladılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davranmıştır. Bu provokatif çağrılara kimse itibar etmemiştir" dedi.'Kabak bir kişinin başına patladı'Kurtulmuş CHP'nin seçim günkü tavrını da eleştirdi ve "(Onursal Adıgüzel'in istifası) Rakibim hakkında çok konuşmak istemem. Gariban CHP Genel Başkan Yardımcısına olan oldu. CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına, kabak bir kişinin başına patladı. Geçmiş seçimleri de hatırlayın, Muharrem İnce de aynı şeyden yakınmıştı; 'Sandıklara sahip olamadık.' YSK ve AA verileri paralel gitti. CHP algıya başvurdu. Kendileri de biliyorlardı. Bir kişiye fatura ettiler. Depremzedelere karşı takınılan tavır iğrençtir. İnsanların evleri, geçmişleri yok olmuş ve tüm Türkiye seferber olmuş. Yobaz bir zihniyet bu zihniyet. Kendilerine oy vermeyenlere makarna kafa dediler. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP seçmeninin tamamını oluşturmuyor. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret ettiler." dedi.

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numan kurtulmuş, seçim, ak parti