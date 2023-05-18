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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/ak-partili-kurtulmus-chpnin-kabiliyetsizligi-bir-kisinin-basina-patladi-1071261650.html
AK Partili Kurtulmuş: CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına patladı
AK Partili Kurtulmuş: CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına patladı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel seçimin ardından istifa... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T14:05+0300
2023-05-18T14:05+0300
2023 türkiye seçimleri
numan kurtulmuş
seçim
ak parti
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.Kurtulmuş, "Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti'de CHP'ye fark atmıştır. Sonuçta cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 gerekir. İkinci turda Cumhurbaşkanımız oylarını artırarak cumhurbaşkanı seçilecektir" dedi ve seçimlere katılım oranlarını değerlendirdi:'İki belediye başkanı sorumsuz davrandı'Kurtulmuş İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek "2 büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen, 'seçimi biz kazandık' gibi büyük yalanı ortaya atarak hem sorumsuz davranmışlar hem de maalesef Türkiye'de olabilecek birtakım karışıklıklara kapı araladılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davranmıştır. Bu provokatif çağrılara kimse itibar etmemiştir" dedi.'Kabak bir kişinin başına patladı'Kurtulmuş CHP'nin seçim günkü tavrını da eleştirdi ve "(Onursal Adıgüzel'in istifası) Rakibim hakkında çok konuşmak istemem. Gariban CHP Genel Başkan Yardımcısına olan oldu. CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına, kabak bir kişinin başına patladı. Geçmiş seçimleri de hatırlayın, Muharrem İnce de aynı şeyden yakınmıştı; 'Sandıklara sahip olamadık.' YSK ve AA verileri paralel gitti. CHP algıya başvurdu. Kendileri de biliyorlardı. Bir kişiye fatura ettiler. Depremzedelere karşı takınılan tavır iğrençtir. İnsanların evleri, geçmişleri yok olmuş ve tüm Türkiye seferber olmuş. Yobaz bir zihniyet bu zihniyet. Kendilerine oy vermeyenlere makarna kafa dediler. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP seçmeninin tamamını oluşturmuyor. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret ettiler." dedi.
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numan kurtulmuş, seçim, ak parti
numan kurtulmuş, seçim, ak parti

AK Partili Kurtulmuş: CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına patladı

14:05 18.05.2023
© AAAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet ile Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet ile Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel seçimin ardından istifa etmesiyle ilgili, "Gariban CHP Genel Başkan Yardımcısına olan oldu. CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına, kabak bir kişinin başına patladı" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
Kurtulmuş, "Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti'de CHP'ye fark atmıştır. Sonuçta cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 gerekir. İkinci turda Cumhurbaşkanımız oylarını artırarak cumhurbaşkanı seçilecektir" dedi ve seçimlere katılım oranlarını değerlendirdi:
"Biz ilk günden itibaren sandıklara katılım çağrısı yaptık. İsteriz ki bu memlekette çok daha yüksek katılım olsun. Türkiye'de bu seçimde yüzde 88'in üzerinde katılım olmuştur."

'İki belediye başkanı sorumsuz davrandı'

Kurtulmuş İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek "2 büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen, 'seçimi biz kazandık' gibi büyük yalanı ortaya atarak hem sorumsuz davranmışlar hem de maalesef Türkiye'de olabilecek birtakım karışıklıklara kapı araladılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davranmıştır. Bu provokatif çağrılara kimse itibar etmemiştir" dedi.

'Kabak bir kişinin başına patladı'

Kurtulmuş CHP'nin seçim günkü tavrını da eleştirdi ve "(Onursal Adıgüzel'in istifası) Rakibim hakkında çok konuşmak istemem. Gariban CHP Genel Başkan Yardımcısına olan oldu. CHP'nin kabiliyetsizliği bir kişinin başına, kabak bir kişinin başına patladı. Geçmiş seçimleri de hatırlayın, Muharrem İnce de aynı şeyden yakınmıştı; 'Sandıklara sahip olamadık.' YSK ve AA verileri paralel gitti. CHP algıya başvurdu. Kendileri de biliyorlardı. Bir kişiye fatura ettiler. Depremzedelere karşı takınılan tavır iğrençtir. İnsanların evleri, geçmişleri yok olmuş ve tüm Türkiye seferber olmuş. Yobaz bir zihniyet bu zihniyet. Kendilerine oy vermeyenlere makarna kafa dediler. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP seçmeninin tamamını oluşturmuyor. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret ettiler." dedi.
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