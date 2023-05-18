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AK Partili Külünk: Özel bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar
AK Partili Külünk: Özel bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar
AK Partili Külünk, özel bankalar ile ilgili "Özel bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar" iddiasını öne sürdü. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, esnaf ve çiftçilerin aranarak talepte bulunulduğunu ileri sürdü ve "Özel Bankalar esnafı, çiftçiyi, emekçiyi arayıp kredi kartlarını pazartesiye kadar kapatmalarını istiyor. Beş yüz bin TL’lik kredi kartları elli bin Tl’ye düşürüldü. Özel Bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?" dedi.Külünk paylaşımında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:
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ekonomi, banka, banka hesabı, kredi, metin külünk, ak parti, kredi kartı
ekonomi, banka, banka hesabı, kredi, metin külünk, ak parti, kredi kartı

AK Partili Külünk: Özel bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar

15:23 18.05.2023 (güncellendi: 15:49 18.05.2023)
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇINAK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
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AK Partili Külünk, özel bankalar ile ilgili "Özel bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar" iddiasını öne sürdü.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, esnaf ve çiftçilerin aranarak talepte bulunulduğunu ileri sürdü ve "Özel Bankalar esnafı, çiftçiyi, emekçiyi arayıp kredi kartlarını pazartesiye kadar kapatmalarını istiyor. Beş yüz bin TL’lik kredi kartları elli bin Tl’ye düşürüldü. Özel Bankalar üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyorlar. Devletimizin yetkili ve etkili mercileri acil müdahale etmeli. Bu operasyonu kim, kimler adına yapıyor?" dedi.
Külünk paylaşımında ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

"Garanti Bankası’nın yönetimine soruyoruz. Siz Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde bu milletin bankanızda olan mevduatlar üzerinden para kazanıyorsunuz. Şimdi seçime on gün kala esnafın kredi kartı limitlerini düşürmek (500 bin lira olan limiti 50 bin liraya) ne demek? Hem de seçime on gün kala bu kararı kim adına alarak piyasaların morali ile oynuyorsunuz? Bankacılık Sektörü, 2023/1.Çeyrek Net Kâr 107 Milyar TL. Elbetteki T.C. Merkez Bankası özellikle yabancıların para sihirbazlığı yaparak TL’yi çekip döviz hareketlendirmek için operasyonel davrandıklarını ve bu operasyonların doğrudan hedefinin hükümetimiz olduğunun farkındayız. Merkez Bankası’nın bu anlamdaki hassasiyeti çok değerlidir teşekkür ederiz. Ancak alınan kararların zamanlaması ve bu kararlar üzerinden özellikle yabancı bankaların piyasaları fırsatçılık yaparak sıkıştırmak için attığın adımlara dikkat etmeliyiz"

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