https://sputniknews.com.tr/20230518/ak-parti-sozcusu-celikten-belcikali-bakan-zuhal-demire-fasistlerinin-dilini-kullanmasi-vahimdir-1071268228.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e: Faşistlerinin dilini kullanması vahimdir
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e: Faşistlerinin dilini kullanması vahimdir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurtdışındaki yaşayan Türkiye vatandaşları hakkında... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T16:06+0300
2023-05-18T16:06+0300
2023-05-18T16:13+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
belçika
ömer çelik
bakan
zuhal demir
oy
recep tayyip erdoğan
kınama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurtdışındaki Türkiye vatandaşları hakkında söylediklerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Sözcü Çelik, “Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir” ifadelerini kullandı.Demir'den 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' çağrısıBelçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" demişti.Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/kilicdaroglu-tek-bir-oyun-dahi-hakkini-yedirmeyecegiz-1071256745.html
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türkiye, belçika, ömer çelik, bakan, zuhal demir, oy, recep tayyip erdoğan, kınama
türkiye, belçika, ömer çelik, bakan, zuhal demir, oy, recep tayyip erdoğan, kınama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e: Faşistlerinin dilini kullanması vahimdir
16:06 18.05.2023 (güncellendi: 16:13 18.05.2023) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurtdışındaki yaşayan Türkiye vatandaşları hakkında söylediklerini kınadıklarını bildirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren yurtdışındaki Türkiye vatandaşları hakkında söylediklerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Sözcü Çelik, “Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir” ifadelerini kullandı.
Demir'den 'çifte vatandaşlık kaldırılsın' çağrısı
Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" demişti.
Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.