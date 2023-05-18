https://sputniknews.com.tr/20230518/ak-parti-istanbuldan-secmenlere-ucretsiz-ulasim-destegi-1071262431.html

AK Parti İstanbul'dan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği

AK Parti İstanbul'dan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta yapılacak... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T14:20+0300

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2023 türkiye seçimleri

ak parti

seçim

ulaşım

ikinci tur

otobüs

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için kolları sıvadı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği veren AK Parti İstanbul Teşkilatı şimdi de 28 Mayıs seçimi için harekete geçti. İl ve ilçe başkanlıkları koordinasyonunda ücretsiz gidiş-dönüş ulaşım desteği için çalışmalara başlandı.İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230518/ak-partili-kurtulmus-chpnin-kabiliyetsizligi-bir-kisinin-basina-patladi-1071261650.html

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ak parti, seçim, ulaşım, ikinci tur, otobüs