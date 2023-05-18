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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230518/ak-parti-istanbuldan-secmenlere-ucretsiz-ulasim-destegi-1071262431.html
AK Parti İstanbul'dan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği
AK Parti İstanbul'dan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta yapılacak... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T14:20+0300
2023-05-18T14:21+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
seçim
ulaşım
ikinci tur
otobüs
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için kolları sıvadı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği veren AK Parti İstanbul Teşkilatı şimdi de 28 Mayıs seçimi için harekete geçti. İl ve ilçe başkanlıkları koordinasyonunda ücretsiz gidiş-dönüş ulaşım desteği için çalışmalara başlandı.İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230518/ak-partili-kurtulmus-chpnin-kabiliyetsizligi-bir-kisinin-basina-patladi-1071261650.html
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ak parti, seçim, ulaşım, ikinci tur, otobüs
ak parti, seçim, ulaşım, ikinci tur, otobüs

AK Parti İstanbul'dan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği

14:20 18.05.2023 (güncellendi: 14:21 18.05.2023)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için kolları sıvadı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği veren AK Parti İstanbul Teşkilatı şimdi de 28 Mayıs seçimi için harekete geçti. İl ve ilçe başkanlıkları koordinasyonunda ücretsiz gidiş-dönüş ulaşım desteği için çalışmalara başlandı.
İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Gün, Türkiye Yüzyılını inşa eden liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emanetine sahip çıkma günüdür. Oy kullanmak için ilimizden memleketlerine gitmek veya memleketlerinden ilimize gelmek isteyen seçmenlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin 'İlçe Başkanlığına' başvurarak gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüsler ile ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.”
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet ile Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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