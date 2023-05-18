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ABD’li yatırım uzmanı: AB türünden hiçbir birlik ayakta kalamamıştır
ABD’li yatırım uzmanı: AB türünden hiçbir birlik ayakta kalamamıştır
Avrupa Birliği’nin (AB) bir siyasi birlik olarak çökebileceği ihtimalini dışlamayan ABD’li ünlü yatırımcı Jim Rogers, Avrupalıların şimdiden sorunlar... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T14:09+0300
2023-05-18T14:25+0300
dünya
abd
yatırım
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dünya bankası
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ABD’li yatırım gurusu Jim Rogers, Sputnik’e verdiği röportajda AB’nin siyasi bir birlik olarak çökebileceği ihtimalini dışlamayıp, tarihte bu türden hiçbir birliğin ayakta kalmadığını ifade etti.İlgili soruyu yanıtlayan Rogers, “Tarihte bu türden hiçbir siyasi birlik ayakta kalmamıştır, bu siyasi birlik ise şimdiden sorunlar yaşıyor” diye konuştu.Avrupa bölgesinin enerjiye ve gıdaya erişimini kaybetmesi nedeniyle çöküş yaşayabileceğine dikkat çeken yatırımcı, “Biliyorsunuz ki gıda ve enerji sorunları yaşayan ülkeler, siyasi sorunlar da başlıyor. Ve bu da farklı bir takım sorunlara yol açıyor” ifadelerini kullandı.Bazı Avrupa ülkelerinin ABD'nin Ukrayna çizgisini desteklemediklerini dile getiren Rogers, söz konusu ülkelerin ABD’ye bağımlılıklarını yeniden gözden geçirdiklerini sözlerine ekledi.‘Dünya ekonomisi 2008'den daha kötü bir krizle karşı karşıya kalacak’Dünya ekonomisi 2008'e göre daha ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağına işaret eden Rogers, “Bu sefer 2008'den daha kötü olacak, zira borçlar çok çok daha yüksek” açıklamasında bulundu.Son ekonomik krizin borçlar nedeniyle yaşandığını ve o zamandan bu yana borçların dünya genelinde daha da büyüdüğünü vurgulayan yatırımcı, bunun sadece ABD değil, aynı zamanda Çin ve diğer pek çok ülke için geçerli olduğunu ifade etti.‘Resesyon koşullarında ABD, Avrupa ve Japonya’da bankaları çöküş bekliyor’ABD, Avrupa ve Japonya’daki bankaların akıbeti ile ilgili karamsar öngörüde bulunan Rogers, “Sadece ABD'de değil, birçok ülkede daha fazla banka batacak. Japonya'da, Avrupa'da, birçok yerde. Bankaların nasıl çöktüklerini göreceksiniz” ifadelerini kullandı.Washington'un yeni çöküşleri önleme niyetini açıkça ortaya koyduğunu, bu nedenle mevduat sahiplerinin bankacılık sistemindeki sorunlardan haberdar olmadıklarını dile getiren Rogers, bunun insanları daha fazla hata yapmaya teşvik ettiğini ve bu tür hataların birikerek finansal kurumların daha da büyük ölçekli çöküşlerine neden olduğunu vurguladı.‘IMF ve Dünya Bankası ortadan kalkacak’ABD’li yatırımcı, gelecekte Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve ABD Merkez Bankalar Sistemi’nin (FED) ortadan kalkacağı öngörüsünde bulundu.IMF ve Dünya Bankası’nın geleceği ile ilgili soru karşısında Rogers, “Gördüğüm kadarıyla hiçbir zaman doğru değerlendirmede bulunmuyorlar. Ve her zaman hata yapanlar sonuçta ortadan kayboluyor” yanıtını verdi.FED’in geleceğini de sorgulayan Rogers, “ABD'nin tarihte üç merkez bankası olmuştur. İlk ikisi çok fazla hata yaptığı için ortadan kayboldu. Şu anki de genelde yanlışlıklar yapıyor, bu nedenle en sonunda unutulacaktır” vurgusunu yaptı.
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abd, yatırım, imf, uluslararası para fonu (imf), dünya bankası, ekonomik kriz
abd, yatırım, imf, uluslararası para fonu (imf), dünya bankası, ekonomik kriz

ABD’li yatırım uzmanı: AB türünden hiçbir birlik ayakta kalamamıştır

14:09 18.05.2023 (güncellendi: 14:25 18.05.2023)
© Sputnik / Vladimir Astapkovich /  / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği bayrağı
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Avrupa Birliği’nin (AB) bir siyasi birlik olarak çökebileceği ihtimalini dışlamayan ABD’li ünlü yatırımcı Jim Rogers, Avrupalıların şimdiden sorunlar yaşadığını belirtti.
ABD’li yatırım gurusu Jim Rogers, Sputnik’e verdiği röportajda AB’nin siyasi bir birlik olarak çökebileceği ihtimalini dışlamayıp, tarihte bu türden hiçbir birliğin ayakta kalmadığını ifade etti.
İlgili soruyu yanıtlayan Rogers, “Tarihte bu türden hiçbir siyasi birlik ayakta kalmamıştır, bu siyasi birlik ise şimdiden sorunlar yaşıyor” diye konuştu.
Avrupa bölgesinin enerjiye ve gıdaya erişimini kaybetmesi nedeniyle çöküş yaşayabileceğine dikkat çeken yatırımcı, “Biliyorsunuz ki gıda ve enerji sorunları yaşayan ülkeler, siyasi sorunlar da başlıyor. Ve bu da farklı bir takım sorunlara yol açıyor” ifadelerini kullandı.
Bazı Avrupa ülkelerinin ABD'nin Ukrayna çizgisini desteklemediklerini dile getiren Rogers, söz konusu ülkelerin ABD’ye bağımlılıklarını yeniden gözden geçirdiklerini sözlerine ekledi.

‘Dünya ekonomisi 2008'den daha kötü bir krizle karşı karşıya kalacak’

Dünya ekonomisi 2008'e göre daha ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağına işaret eden Rogers, “Bu sefer 2008'den daha kötü olacak, zira borçlar çok çok daha yüksek” açıklamasında bulundu.
Son ekonomik krizin borçlar nedeniyle yaşandığını ve o zamandan bu yana borçların dünya genelinde daha da büyüdüğünü vurgulayan yatırımcı, bunun sadece ABD değil, aynı zamanda Çin ve diğer pek çok ülke için geçerli olduğunu ifade etti.

‘Resesyon koşullarında ABD, Avrupa ve Japonya’da bankaları çöküş bekliyor’

ABD, Avrupa ve Japonya’daki bankaların akıbeti ile ilgili karamsar öngörüde bulunan Rogers, “Sadece ABD'de değil, birçok ülkede daha fazla banka batacak. Japonya'da, Avrupa'da, birçok yerde. Bankaların nasıl çöktüklerini göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
Washington'un yeni çöküşleri önleme niyetini açıkça ortaya koyduğunu, bu nedenle mevduat sahiplerinin bankacılık sistemindeki sorunlardan haberdar olmadıklarını dile getiren Rogers, bunun insanları daha fazla hata yapmaya teşvik ettiğini ve bu tür hataların birikerek finansal kurumların daha da büyük ölçekli çöküşlerine neden olduğunu vurguladı.

‘IMF ve Dünya Bankası ortadan kalkacak’

ABD’li yatırımcı, gelecekte Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve ABD Merkez Bankalar Sistemi’nin (FED) ortadan kalkacağı öngörüsünde bulundu.
IMF ve Dünya Bankası’nın geleceği ile ilgili soru karşısında Rogers, “Gördüğüm kadarıyla hiçbir zaman doğru değerlendirmede bulunmuyorlar. Ve her zaman hata yapanlar sonuçta ortadan kayboluyor” yanıtını verdi.
FED’in geleceğini de sorgulayan Rogers, “ABD'nin tarihte üç merkez bankası olmuştur. İlk ikisi çok fazla hata yaptığı için ortadan kayboldu. Şu anki de genelde yanlışlıklar yapıyor, bu nedenle en sonunda unutulacaktır” vurgusunu yaptı.
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