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https://sputniknews.com.tr/20230518/abdde-bolgesel-bankalarin-hisseleri-yukseldi-1071240787.html
ABD'de bölgesel bankaların hisseleri yükseldi
ABD'de bölgesel bankaların hisseleri yükseldi
ABD'li bölgesel bankaların hisseleri, Western Alliance'ın güçlü mevduat artışı bildirmesi sonrası değer kazandı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T00:14+0300
2023-05-18T00:14+0300
ekonomi
abd
banka
hisse
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ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel bankaların hisseleri, gelen haberlerin ardından toparlanırken, yatırımcıların bankacılık krizinde en kötünün geride kaldığına dair beklentileri arttı.Western Alliance'tan yapılan açıklamada, bankanın mevduatlarının üç ayda 2 milyar dolardan fazla artış gösterdiğini belirtilerek, müşterilerin son aylarda yaşanan iflaslara rağmen, bankanın mali sağlığından emin oldukları öne sürüldü.Bu gelişmeyle Western Alliance'ın hisseleri, yüzde 10'un üzerinde değer kazanırken, son 2 haftanın kayıpları telafi edildi.Diğer bölgesel banka hisselerinden PacWest'in yüzde 22, Comerica ile Zions'un yüzde 12 ve KeyCorp'un yüzde 9 artış gösterdi.ABD'de marttan bu yana 3 banka iflas ettiABD'de mart başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasıyla başlayan sorunlar, bankacılık sektöründe endişelere neden olmuştu.Mayıs başında First Republic Bank'ın iflası ve bazı bölgesel bankaların maruz kaldığı mevduat kayıpları, bankacılık sektöründeki endişeleri yeniden gündeme getirmiş, bölgesel bankaların hisselerinde keskin düşüşler yaşanmıştı.
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abd, banka, hisse
abd, banka, hisse

ABD'de bölgesel bankaların hisseleri yükseldi

00:14 18.05.2023
© AFP 2023New York Fed
New York Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023
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ABD'li bölgesel bankaların hisseleri, Western Alliance'ın güçlü mevduat artışı bildirmesi sonrası değer kazandı.
ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel bankaların hisseleri, gelen haberlerin ardından toparlanırken, yatırımcıların bankacılık krizinde en kötünün geride kaldığına dair beklentileri arttı.
Western Alliance'tan yapılan açıklamada, bankanın mevduatlarının üç ayda 2 milyar dolardan fazla artış gösterdiğini belirtilerek, müşterilerin son aylarda yaşanan iflaslara rağmen, bankanın mali sağlığından emin oldukları öne sürüldü.
Bu gelişmeyle Western Alliance'ın hisseleri, yüzde 10'un üzerinde değer kazanırken, son 2 haftanın kayıpları telafi edildi.
Diğer bölgesel banka hisselerinden PacWest'in yüzde 22, Comerica ile Zions'un yüzde 12 ve KeyCorp'un yüzde 9 artış gösterdi.

ABD'de marttan bu yana 3 banka iflas etti

ABD'de mart başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasıyla başlayan sorunlar, bankacılık sektöründe endişelere neden olmuştu.
Mayıs başında First Republic Bank'ın iflası ve bazı bölgesel bankaların maruz kaldığı mevduat kayıpları, bankacılık sektöründeki endişeleri yeniden gündeme getirmiş, bölgesel bankaların hisselerinde keskin düşüşler yaşanmıştı.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
DÜNYA
Fitch'ten ABD'li bankalar için bu yıl 'zayıf performans' beklentisi
9 Mayıs, 22:49
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