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https://sputniknews.com.tr/20230518/18-yasindaki-dilara-gule-carparak-olumune-neden-olan-surucuye-1-yil-8-ay-hapis-cezasi-1071254362.html
18 yaşındaki Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası
18 yaşındaki Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası
İstanbul Şişli'de scooter kullanıcısı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazada karar açıklandı. Olayda sürücü Hakan A. 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Şişli'de kullandığı elektrikli scootera çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne "taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını içeren hükmün açıklanması geri bırakıldı.AA'da yer alan habere göre İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hakan A., maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun geldiğini bildirdi.Müşteki avukatı Muharrem Karaoğlan, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın sarı ışıkta yavaşlamamasının ve hız sınırlarını aşırı derecede aşmasının dikkate alınmadığını belirterek, üniversite bilirkişilerinden rapor alınmasını talep etti.Sanığın cezalandırılmasını isteyen avukat Karaoğlan, "Keşifte de görüldüğü gibi sanık, 30 kilometrelik hız sınırının olduğu yerde çok hızlı geldiğinden dolayı maktulün ölmesine sebep olmuştur." diye konuştu.Maktul Gül'ün babası Arif Gül de Adli Tıp Kurumunun raporunu kabul etmediğini söyledi.Sanık avukatı Erhan Oğuz Düzcü ise birbiriyle uyumlu olan dosyadaki iki raporda da müvekkilinin tali kusurlu bulunduğunu ifade etti.Dava konusu olayda maktulün kusurlu olduğunu, bunun raporlarda da tespit edildiğini belirten avukat Düzcü, müvekkilinin beraatını istedi.Sanık Hakan A., maktulü görmediğini dile getirerek, "Bu olaydan dolayı benim de psikolojik sorunlarım meydana geldi. Orada ışıklandırma yoktu. Yaşanan olay sebebiyle çok üzgünüm, ben de böyle bir şey olmasını istemezdim." dedi.Son sözü sorulan sanık, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim, beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hakan Akçelik'in, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını dikkate alan mahkeme, bu cezayı 1 yıl 8 aya indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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şişli, istanbul

18 yaşındaki Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası

12:37 18.05.2023
© DHADilara Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
Dilara Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© DHA
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İstanbul Şişli'de scooter kullanıcısı Dilara Gül'ün hayatını kaybettiği kazada karar açıklandı. Olayda sürücü Hakan A. 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi
Şişli'de kullandığı elektrikli scootera çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne "taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını içeren hükmün açıklanması geri bırakıldı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hakan A., maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun geldiğini bildirdi.
Müşteki avukatı Muharrem Karaoğlan, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, sanığın sarı ışıkta yavaşlamamasının ve hız sınırlarını aşırı derecede aşmasının dikkate alınmadığını belirterek, üniversite bilirkişilerinden rapor alınmasını talep etti.
Sanığın cezalandırılmasını isteyen avukat Karaoğlan, "Keşifte de görüldüğü gibi sanık, 30 kilometrelik hız sınırının olduğu yerde çok hızlı geldiğinden dolayı maktulün ölmesine sebep olmuştur." diye konuştu.
Maktul Gül'ün babası Arif Gül de Adli Tıp Kurumunun raporunu kabul etmediğini söyledi.
Sanık avukatı Erhan Oğuz Düzcü ise birbiriyle uyumlu olan dosyadaki iki raporda da müvekkilinin tali kusurlu bulunduğunu ifade etti.
Dava konusu olayda maktulün kusurlu olduğunu, bunun raporlarda da tespit edildiğini belirten avukat Düzcü, müvekkilinin beraatını istedi.
Sanık Hakan A., maktulü görmediğini dile getirerek, "Bu olaydan dolayı benim de psikolojik sorunlarım meydana geldi. Orada ışıklandırma yoktu. Yaşanan olay sebebiyle çok üzgünüm, ben de böyle bir şey olmasını istemezdim." dedi.
Son sözü sorulan sanık, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim, beraatıma karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hakan Akçelik'in, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını dikkate alan mahkeme, bu cezayı 1 yıl 8 aya indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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