Uçak kazasından 2 hafta sonra sağ bulundular

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Kazadan sonra Amazon Ormanları’nda güvenlik güçleri, itfaiye ve sivil görevliler tarafından arama kurtarma çalışmaları sonucu aralarında 11 aylık bir bebeğin de olduğu 4 çocuk canlı olarak bulundu. Çocukların 4,9 ve 13 yaşlarında olduğu öğrenildi.