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Uçak kazasından 2 hafta sonra sağ bulundular
Uçak kazasından 2 hafta sonra sağ bulundular
Kolombiya’da uçak kazasından 2 hafta sonra 4 çocuk canlı olarak bulundu. Aralarında 11 aylık bebeğin de bulunduğu çocuklar meyve yiyerek hayatta kaldı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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фото, uçak kazası, bebek, kolombiya, fotoğraf
фото, uçak kazası, bebek, kolombiya, fotoğraf

Uçak kazasından 2 hafta sonra sağ bulundular

11:21 18.05.2023 (güncellendi: 11:23 18.05.2023)
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Kolombiya’da uçak kazasından 2 hafta sonra 4 çocuk canlı olarak bulundu. Aralarında 11 aylık bebeğin de bulunduğu çocuklar meyve yiyerek hayatta kaldı.

Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda 1 Mayıs tarihinde düşen tek motorlu Cessna 206’dan 2 hafta sonra sevindiren haber geldi.

Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda 1 Mayıs tarihinde düşen tek motorlu Cessna 206’dan 2 hafta sonra sevindiren haber geldi. - Sputnik Türkiye
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Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda 1 Mayıs tarihinde düşen tek motorlu Cessna 206’dan 2 hafta sonra sevindiren haber geldi.

© İHA-AW893529

Kazadan sonra Amazon Ormanları’nda güvenlik güçleri, itfaiye ve sivil görevliler tarafından arama kurtarma çalışmaları sonucu aralarında 11 aylık bir bebeğin de olduğu 4 çocuk canlı olarak bulundu. Çocukların 4,9 ve 13 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra Amazon Ormanları’nda güvenlik güçleri, itfaiye ve sivil görevliler tarafından arama kurtarma çalışmaları sonucu aralarında 11 aylık bir bebeğin de olduğu 4 çocuk canlı olarak bulundu. Çocukların 4,9 ve 13 yaşlarında olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA-AW893529

Kazadan sonra Amazon Ormanları’nda güvenlik güçleri, itfaiye ve sivil görevliler tarafından arama kurtarma çalışmaları sonucu aralarında 11 aylık bir bebeğin de olduğu 4 çocuk canlı olarak bulundu. Çocukların 4,9 ve 13 yaşlarında olduğu öğrenildi.

© İHA-AW893529

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro dün sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda, “Ordumuzun yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda Guaviare’deki uçak kazasında kaybolan 4 çocuğun bulunması ülke için büyük sevinç” ifadelerini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro dün sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda, “Ordumuzun yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda Guaviare’deki uçak kazasında kaybolan 4 çocuğun bulunması ülke için büyük sevinç” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA-AW893529

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro dün sosyal medyasından yaptığı açıklamalarda, “Ordumuzun yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda Guaviare’deki uçak kazasında kaybolan 4 çocuğun bulunması ülke için büyük sevinç” ifadelerini kullandı.

© İHA-AW893529

Kurtarma çalışmalarına katılan sivil havacılık yetkilisi, çocukların kaza sonrasında uçaktan çıkarak yardım bulmak için yağmur ormanlarına gittiklerini ve meyve yiyerek beslendiklerini söyledi.

Kurtarma çalışmalarına katılan sivil havacılık yetkilisi, çocukların kaza sonrasında uçaktan çıkarak yardım bulmak için yağmur ormanlarına gittiklerini ve meyve yiyerek beslendiklerini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA-AW893529

Kurtarma çalışmalarına katılan sivil havacılık yetkilisi, çocukların kaza sonrasında uçaktan çıkarak yardım bulmak için yağmur ormanlarına gittiklerini ve meyve yiyerek beslendiklerini söyledi.

© İHA-AW893529

Kolombiya’da tek motorlu uçak Cessna 206, 1 Mayıs’ta Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Araraquara şehrinden Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda bulunun Guaviare bölgesine giderken motor arızası nedeniyle düşmüştü. Uçakta aralarında pilotun da bulunduğu 3 kişi ölü olarak bulunmuş, kayıp 4 çocuk ise aranıyordu.

Kolombiya’da tek motorlu uçak Cessna 206, 1 Mayıs’ta Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Araraquara şehrinden Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda bulunun Guaviare bölgesine giderken motor arızası nedeniyle düşmüştü. Uçakta aralarında pilotun da bulunduğu 3 kişi ölü olarak bulunmuş, kayıp 4 çocuk ise aranıyordu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA-AW893529

Kolombiya’da tek motorlu uçak Cessna 206, 1 Mayıs’ta Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Araraquara şehrinden Kolombiya’daki Amazon Ormanları’nda bulunun Guaviare bölgesine giderken motor arızası nedeniyle düşmüştü. Uçakta aralarında pilotun da bulunduğu 3 kişi ölü olarak bulunmuş, kayıp 4 çocuk ise aranıyordu.

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