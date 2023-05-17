https://sputniknews.com.tr/20230517/ysk-kararlarina-itirazda-son-gun-1071199815.html

YSK kararlarına itirazda son gün

YSK kararlarına itirazda son gün

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçiminin ardından YSK’ya yapılan itirazlar devam ediyor. YSK’nın açıkladığı veriler ile ıslak imzalı tutanakları... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T08:54+0300

2023-05-17T08:54+0300

2023-05-17T08:54+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Seçim Takvimine göre, sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla, ilçe seçim, il seçim ve en son da YSK’ya itiraz hakkı bulunuyor. Tutanaklara karşı seçimin ertesi günü itirazlar yapıldı ve ilçe seçim kurulları bu konulardaki kararlarını verdi.İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna bugün saat 17.00’ye kadar itiraz edildi. Bu itirazlara karşı il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karar verilecek. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya 17 Mayıs saat 17.00’ye kadar itirazda bulunulabilecek.YSK, il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak. Tüm itiraz süreçlerinin ardından YSK, kesin seçim sonuçlarını ilan edecek.

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2023

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)