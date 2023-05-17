https://sputniknews.com.tr/20230517/vatan-partisinden-cumhurbaskani-erdogana-destek-1071237911.html

Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:49+0300

2023-05-17T22:49+0300

2023-05-17T22:50+0300

2023 türkiye seçimleri

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

vatan partisi

doğu perinçek

israil

abd

kemal kılıçdaroğlu

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Perinçek, Cumhur İttifakı'na destek kararını, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Toplantısı'nda duyurdu.Vatan Partisi'nin, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki siyasetini, emperyalizme karşı bağımsızlık ve üretim devrimi mevzisinden belirlediğini kaydeden Perinçek, bugün Türkiye'nin ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içeride hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecinde olduğunu söyledi.Perinçek, şöyle devam etti:İki seçenek karşısında tarafsız kalmanın, emperyalist plana hizmet edeceğini vurgulayan Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı:''Sinan Oğan oylarını okşamak için icat edilmiş çözümsüzlükler...'Daha sonra soruları yanıtlayan Perinçek, 14 Mayıs'tan önce Cumhur İttifakı'na katılmamalarının nedenine ilişkin soru üzerine, katılma taleplerini ilettiklerini ancak bunun kabul görmediğini söyledi.'Sinan Oğan oylarını okşamak için...'Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımına ilişkin soruya karşılık da Perinçek, Suriyelileri, Türkiye'de onların güvenliğini sağlayarak, Suriye'yle anlaşarak ve Suriye'deki terör örgütlerini temizleyerek gönderebileceklerini kaydetti.Perinçek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bilmiyorum siz 'geri gönderme' diye ifade ettiniz yani bunları trenlere, otobüslere bindirip postalama şeklinde bir program Türk karakterine, bizim milliyetçiliğimize yakışmaz. Komşuluk açısından da utanç verici bir çözüm olur. Bunlar, anladığıma göre son rauntta daha çok Sinan Oğan oylarını okşamak için birdenbire paldır küldür düşünmeden icat edilmiş çözümler daha doğrusu çözümsüzlükler olarak gözüküyor'' şeklinde konuştu.

israil

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cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, vatan partisi, doğu perinçek, israil, abd, kemal kılıçdaroğlu