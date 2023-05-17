https://sputniknews.com.tr/20230517/valilik-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-uyardi-ankarada-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1071199480.html
Valilik sel ve su baskınlarına karşı uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor
Valilik sel ve su baskınlarına karşı uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara Valiliği, kentte bugünden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T07:33+0300
2023-05-17T07:33+0300
2023-05-17T07:33+0300
yaşam
ankara
sağanak
sağanak yağış
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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Ankara ve çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın merkez ilçeler dahil kuzey ve batı çevrelerinde yerek kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.Yağış nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, sağanak, sağanak yağış
ankara, sağanak, sağanak yağış
Valilik sel ve su baskınlarına karşı uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor
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Ankara Valiliği, kentte bugünden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Ankara ve çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın merkez ilçeler dahil kuzey ve batı çevrelerinde yerek kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.
Yağış nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.