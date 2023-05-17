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https://sputniknews.com.tr/20230517/vali-yildirimdan-tekirdagdaki-depremzedelere-iliskin-aciklama-1071204507.html
Vali Yıldırım'dan Tekirdağ'daki depremzedelere ilişkin açıklama
Vali Yıldırım'dan Tekirdağ'daki depremzedelere ilişkin açıklama
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelerin konatlamalarına son verme kararına ilişkin, "İlimizdeki bütün depremzedeler... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bir otelde misafir ettiği depremzedeleri seçim sonuçları açıklanınca çıkarma kararı aldı. CHP’li belediye, gelen tepkiler üzerine geri adım atarak depremzedelerin kalış süresini uzattı.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen depremzedelerin, seçimden sonra çıkarma kararı büyük bir tepki ile karşılandı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak depremzedelerin otelde kalış süresini uzattı.Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-depremzedelere-agir-kufur-ve-hakaretler-eden-kisi-hakkinda-yakalama-karari-cikti-1071201678.html
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türkiye, depremzede, konaklama, belediye, tekirdağ
türkiye, depremzede, konaklama, belediye, tekirdağ

Vali Yıldırım'dan Tekirdağ'daki depremzedelere ilişkin açıklama

11:32 17.05.2023
© İHA / HALİL DAĞ - TUNAY ÖZDEMİRTekirdağ'daki depremzedeler
Tekirdağ'daki depremzedeler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA / HALİL DAĞ - TUNAY ÖZDEMİR
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelerin konatlamalarına son verme kararına ilişkin, "İlimizdeki bütün depremzedeler devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Devlet tüm kurumlarıyla depremzedelerimizin yanındadır" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bir otelde misafir ettiği depremzedeleri seçim sonuçları açıklanınca çıkarma kararı aldı. CHP’li belediye, gelen tepkiler üzerine geri adım atarak depremzedelerin kalış süresini uzattı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen depremzedelerin, seçimden sonra çıkarma kararı büyük bir tepki ile karşılandı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak depremzedelerin otelde kalış süresini uzattı.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"Kurumların yaptığı kendilerini bağlar. Şu bir gerçek, depremin ilk günlerinden itibaren ilimize gelen tüm depremzedeler ile biz zaten ilgileniyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla depremzedelerimizin bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ'da da yanlarındadır. Dün talihsiz bir meydana gelmiş, ayın 21'inden itibaren yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilen hizmetlerin verilmeyeceğini bildirmiş bir belediye. Biz zaten depremzedelerimizin yanındayız, her zaman için. Onlar bugüne kadar biz ilgilendik diyorlarsa sağolsunlar. Tabi şık bir durum da değil. Kendilerini ilgilendirir. Buna yorum yapacak durumda değilim. Fakat ilimizdeki bütün depremzedeler zaten devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Zaten bugün de tekrar depremzedelerimizi gezdik dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik kendilerine. Tekirdağ'da depremzedelerin konaklama hizmetini AFAD üstlenecek Devletimiz güçlüdür, tüm kurumlarıyla da depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edebilirler. Ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin yeterli imkanları vardır. Her zamanda olacaktır. Gitmek istedikleri yere de kendilerini ulaştırırız. Tercih kendilerinin."
Almanya'da depremzedelere ağır küfür ve hakaretler eden kişi hakkında yakalama kararı çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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