https://sputniknews.com.tr/20230517/ukrayna-askeri-istihbarat-dairesi-baskani-tum-dunyada-ruslari-oldurmeye-devam-edecegiz-demedim-1071223757.html

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı: ‘Tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğiz’ demedim

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı: ‘Tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğiz’ demedim

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov, ‘Kiev’in tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceği’ yönündeki ifadelerinin montajlandığını iddia etti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T16:06+0300

2023-05-17T16:06+0300

2023-05-17T16:06+0300

ukrayna krizi

kirill budanov

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

rusya

ukrayna

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, Kiev'in suikast düzenlediği Ruslara ilişkin ifadelerinin bir bölümünün montaja uğradığını ileri sürdü.İzlanda YouTube kanalına konuşan Budanov, "Bu, söylediklerimin biraz kısaltılmış bir versiyonu. Orada en önemli olan şeyi, ‘savaş suçlusu Ruslar’ kısmını kesmişler” dedi.Rus muhalefetiyle ‘çalışmaya’ devam ediyoruzBudanov, Kiev'in bazı Rus muhaliflerle ‘çalışmaya’ devam ettiğini belirterek, “Bu kesinlikle anlaşılabilir bir durum” diye konuştu.Bu tür fügürlerin bilgi kaynağı görevi gördüklerine vurgu yapan Budanov, Ukrayna'nın tam olarak kimlerle etkileşime girdiğini ise belirtmedi.Mayıs ayı başlarında Yahoo News'e verdiği bir röportajda Budanov, Ukrayna istihbarat servislerinin Kiev mutlak zafer kazanana dek tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğini söylemişti.Budanov'un sözlerine sert tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, GUR Başkanı'nın açıklamasının gerçekten canice olduğunu vurgulamıştı.

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kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, rusya, ukrayna